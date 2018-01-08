微信朋友圈拉票绑架人际关系 个人信息泄露风险高

西部网民生热线为《今日点击》指定官方线索平台，点击进行留言>>>>>

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 王翯轩 秦俊峰）“评选最萌宝贝”“政风行风网络评议”“校园演讲大赛”……

打开微信，一些网络投票活动经常会出现在朋友圈，亲朋好友的盛情相邀，让你欲罢不能。然而多数人并不了解，在这背后滋生的是弄虚作假的不正之风，以及投票公司的灰色利益，使得原本公平公正的活动失去了意义，也让好端端的微信朋友圈变了味。

“在吗？帮忙投个票”“单位网络评议，投个票，有红包”“孩子参加了一个活动，麻烦支持一下”……在朋友圈，类似这样的拉票消息，想必大家都收到过。

对于这样的信息，您如何对待呢？

西安市民：“我觉得要是朋友关系好，帮他一下也无可厚非。”

西安市民：“心情好了我就投一投，心情不好我就不投了。”

西安市民：“手机里多，还指定呢，什么时候帮他发一下，关键骗子太多了，我一般不发。”

随机采访中记者发现，大家的手机微信中几乎都有着各种各样的投票链接。对此，很多的受访市民表示，对于一些必须先加关注才能进行投票的链接，他们一般都会选择忽视。

西安市民：“像那种必须要先关注他的后台公众号才能投的，我一般就不投了。”

西安市民：“对于那些要先关注的，我就选择视而不见了。”

采访中大多数市民也表示，如果是关系好的朋友发来的投票求助，碍于情面，都会帮忙。但是对于那些关系一般，甚至是一面之交者，即使是红包做诱饵也让人特别反感。

西安市民：“很尴尬，投吧，这孩子我并不了解，如果不投吧，就觉得这个事情后面不太好相处。”

西安市民：“就是那种群里面发个红包，你点开抢了以后，结果他下面就发个链接，叫抢红包的自觉投票，就让人心里不太舒服。”

记者发现，发起这些投票的组织，很多都是各种少儿兴趣班、辅导机构和商家，他们通过设立一些奖项来吸引参与者，通过对参与者以票数高低来排名的方式，诱导他们去朋友圈转发相关链接，最终目的是扩大机构的知名度。

在西安南郊读大二的郭也萌是一名摄影爱好者，参加过很多摄影比赛也得过一些奖。今年11月份，她就参加了一家摄影机构举办的大学生摄影大赛。

郭也萌：“他当时的奖品，就是特别诱人，奖的是一台5D3，我特别喜欢摄影，我自己也特别想要那个奖品，然后我就报名参加了那个比赛。”

面对一等奖一台品牌照相机的丰厚奖品，小郭在自己的朋友圈发了链接，然后发动身边的亲朋好友帮忙投票，经过一个星期的激烈角逐，小郭获得了1200多票，排名第三，最终无缘大奖。

郭也萌：“我到现在也觉得，他可能是一个摄影店做的一个活动，为了推广宣传知名度吧。”

调查中记者注意到，微信投票往往要先关注公众号，或者允许公众号获取微信的权限，包括昵称、头像等个人信息，有的还需要填写手机号验证码。而这一过程中，我们的信息很可能会被泄露。

西安某互联网科技有限公司、网络技术专员马立斌：“他会利用给你推送消息或者给你发送一些测试，来间接地获取你的个人信息，包括你的生日、年龄、电话号码这类信息。表面上看只是投了个票，但是在他们一步步的诱导下，你的个人信息其实是存在很大的泄露的风险的。”

微信朋友圈的拉票活动不仅名目繁多,而且形式多样，有的人是发动所有关系，将投票链接页面转发到多个群里，以求点击。有的人则另辟捷径，通过刷票公司、买票等方式让自己的票数一路领先。

西安南郊秦女士的孩子去年参加了一个钢琴比赛，除了现场表演外，组织者还设计的微信投票环节，秦女士动员了亲朋好友来投票。

秦女士：“每天回来都问，妈妈那我今天得票怎么样啊，我现在排到第几名了，非常关注这个事情。”

为了让孩子取得好名次，秦女士每天都在自己的微信朋友圈上发一遍投票链接，可是没过两天，她感觉事情有点不对劲。

秦女士：“我朋友圈里有一个朋友，私下联系我呢，说是如果为了给孩子投票的话，可以找一些淘宝之类的专业的投票手，你只要出相应的费用，都可以达到你预期的票数。”

其实，朋友所说的方法其实就是花钱买票，也叫“刷票”，是一种作弊行为。

秦女士：“本来就是为了培养和提高孩子的学习兴趣，同时也是丰富孩子的生活，但是如果一味的为了拉票，再作假，真的觉得没有啥意义了。”

随后，记者在一家网购平台上搜索“投票”,立刻出现了多家店铺。一家店铺的首页写着“一小时万票，稳拿冠军”的宣传语。

这些网店一般一张票在0.2元左右，每单最少100票起售，有专业的团队来进行人工操作，如果对刷票的“安全性”有特殊要求的，或者是需要短时间快速冲票，则加价到0.5元左右一票。另外，一些公司为此设计了专业App刷单投票。记者在一家手机应用商店输入“微信投票”一词，立刻搜索出“投票刷票软件”“投票大王”“投票神器”“微投票刷票软件”等专业刷票App。

陕西省社科院石英：“对这种刷票软件的捆绑，通过牟利的方式，一张票几毛钱，这样的话就更加歪曲了，不仅仅刚开始是拼关系，而且把拼关系更上一层楼成了拼金钱，这就是在虚假的路上其实是越走越远。”

对于朋友圈里一些为了孩子的名次不惜去拉各种关系、花钱去刷票的家长，心理学专家也提醒大家，对于孩子而言，他们大多不了解微信投票的意义，只是单纯地参加活动而已，投票活动实际上成为家长之间的竞赛。这种功利化的做法，导致了投票活动的畸形，更不利于孩子的成长。因此，家长应摆正心态，引导孩子树立正确的价值观。

西安某青少年心理健康咨询室心理咨询师王雪：“在这种投票、刷票机制之下，我们大多数的学生可能比的就是票数有多高，在比票数之后，学生隐隐约约也能感觉到这可能和他们的个人能力并没有多大的关系，更多是家长在背后起到了一些作用，这种攀比是很消极的，给孩子们没有起到正向的引导。”

如果微信朋友圈投出来的多是“人情票”、“面子票”，甚至“金钱票”，这不仅助长了不正之风，而且，会给整个社会造成弄虚作假，不诚信的影响。相关部门以及活动主办方也要加强对微信投票的监管，净化网络环境，坚守活动初衷，还微信朋友圈一个健康、纯净的交流环境。

请使用微信扫描添加民生热线公众号

编辑： 辛超