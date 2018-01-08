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《全梁上坝•西北五省区秦腔名角儿大反串》震撼来袭！

时间：2018-01-08 15:25:11  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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《全梁上坝•西北五省区秦腔名角儿大反串》震撼来袭！

戊戌狗年春节到来之际，为了更好地营造和烘托过年的气氛，晚会采用“全明星、大反串”的形式，为广大群众奉献一台喜庆、吉祥、热闹、有趣的“封箱大戏”。

由陕西广播电视台主办，陕西戏曲广播、秦之声、西部网承办的《全梁上坝·西北五省区秦腔名角儿大反串暨第五届陕西广播电视台戏迷春节联欢晚会》将于2018年1月30日、31日19:30，在陕西广电大剧院连演两场！

戊戌狗年春节到来之际，为了更好地营造和烘托过年的气氛，晚会采用“全明星、大反串”的形式，为广大群众奉献一台喜庆、吉祥、热闹、有趣的“封箱大戏”。2位老艺术家、3位二度梅、17位梅花奖、26位一级演员，西北五省区老中青三代艺术家同台献艺，全明星阵容，全新组合，全部反串，全梁上坝。

（往届晚会掠影）

2018年1月8日，售票活动全面开启。本次票值根据座位区域来定，共分为四个价位，黄色区域280元一张，绿色区域220元一张，蓝色区域150元一张，紫色区域80元一张。特别福利：开票日为1月8日，凡是在开票日当天购票的朋友，可凭票领取戏曲广播精美台历一本！

购票方式：

 1、通过秦文票务网络平台购票，扫下方二维码加官微。

2、现场购票：购票地址在陕西省文化厅大门东侧（西一路197号）。

编辑： 王瑜

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