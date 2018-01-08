西安发往周边区域客运班线逐步恢复 省际班线待定

西部网讯（记者 刘望）随着天气转晴，高速路通行条件持续向好，西安开往周边地区的城际班线正在逐步恢复。记者从西安各大汽车客运站了解到，前往周边区域班线均已恢复运行，往陕南、陕北部分线路尚未恢复，省际班线恢复时间尚未确定。
陕西省西安汽车站：
已恢复前往西咸、太白山、大荔、铜川、铜川新区、宝鸡、华山、柞水、镇安、眉县、蒲城的班次，另外，前往凤翔的班次为2班、陇县班次为2班、千阳班次为1班，其余省内、省际班次尚未恢复，接下来将根据路面通行情况适时恢复。
西安城南客运站：
发往安康（岚皋、白河、紫阳、旬阳、平利、汉阴、石泉、宁陕）、商洛（商州、镇安、柞水、商南、丹凤）、渭南（渭南、大荔）等地区部分班车已逐渐恢复正常发车，但发往洛南班车暂时全线停班。省际班车中发往四川、湖北和市际班车汉中方向的班线尚未恢复，仍在等待。
城西客运站：
发往兴平、武功、武功镇、杨凌、绛帐、扶风、蔡家坡、眉县、岐山、虢镇、凤翔、祝家庄、乾县（低速）、泾阳、北上召的车辆正逐渐恢复，稍后客运站将会根据路况对发车班次、线路进行调整。发往麟游、淳化、礼泉、乾县、彬县、长武、永寿线路恢复发车，但发车的流水时间有所控制。收车时间有所提前。
三府湾客运站：
发往成县、庆城、环县、福州、常州、芮城、永济、永城、焦作、镇安、贾曲、衡水、沧州、上海、毕节、阎良、鄠邑、许庙的班车已复班，正常发班。另外三府湾客运站近日还增开了机场巴士，每日13个班次，市民可以就近乘坐前往西安咸阳国际机场。
纺织城客运站：
所属的26条线路中，目前已恢复18条。机场巴士以及前往大荔、蒲城、华阴、华州、宜川、上津、商南、白水、高塘、商州、韩城、渭南、山阳、洛南、合阳、澄县、红岩寺方向的线路已经恢复，前往南通、黄龙、黑龙口、潼关、吉县、垣曲、保安、壶口的8条线路恢复时间尚未确定。
城北客运站：
前往铜川、耀县、富平、泾阳、三原、庄里、闫良的班线已经恢复，前往榆林方向的班车受道路条件限制，恢复了靖边一条线路，往延安方向恢复了洛川、黄陵两条线路。
各客运站提醒旅客注意，受降雪和高速路通行条件影响，客运站具体发车时间随时可能发生调整，在此期间，乘客应随时关注媒体和相关车站发布的班次调整信息，提前准备，以免为出行造成困扰。
编辑： 张娟
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