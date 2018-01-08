西安今日早高峰路面畅通 事故接警较前日下降27%

西部网讯（记者 刘望）经过前几日的集中清扫，西安城市道路通行条件有了极大改观。记者从西安市交警支队了解到，今天（1月8日）作为除冰融雪之后的首个工作日，西安城区路面畅通，事故接警量明显下降。
从西安市交警支队城区各大队的路况反馈来看，今日早高峰期间，市区内大部分路段的积雪和结冰现象都已消除。车流量较大的路段与往常相同，仍集中在二环沿线、高新区的部分路段以及星火路、太乙路等路段。车流量与周末、元旦等节假日相比有明显增加，但与工作日相比则有所减少。
目前，西安绕城高速，机场专用高速，连霍高速西宝段、西渭段，包茂高速西镇段、安川段，十天高速陕西省境内，安平高速，京昆高速汉宁段、沪陕高速西商段均可正常通行。 仍有积雪和结冰的路段集中在近山路段，210国道秦岭段有积雪，京昆高速西禹段转西咸北环线高陵北立交双向管制。
据西安交警122指挥中心统计，今天上午7：30—10：00，122接警数量较昨日同时段上升了16%，与上周二（元旦假后首个工作日）相比则上升了11%。其中，交通事故报警量相比昨天同时段下降了27%，与上周一相比下降了47%。
西安市气象台今天上午发布低温持续消息，受低温影响，不利于积雪融化，建议相关部门及区县继续做好交通运输安全保障工作和低温防御工作。这意味着夜间西安城区道路和近山道路仍有结冰的可能，驾驶员在出行时仍应配备防滑设施，谨慎驾驶。
编辑： 张娟
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