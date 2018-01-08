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担心大雪压垮大棚 菜市场商户暂停营业

时间：2018-01-08 08:40:43  来源：西部网-陕西新闻网  作者：魏永贤

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担心大雪压垮大棚 菜市场商户暂停营业

西安北池头二路曲江综合市场，担心大雪压垮大棚，从1月6日下午起菜市场商户暂停营业，为了不影响周边市民卖菜，部分商户在菜市场门口的马上上摆摊卖菜。

西部网讯（记者 魏永贤）西安北池头二路曲江综合市场，担心大雪压垮大棚，从1月6日下午起菜市场商户暂停营业，为了不影响周边市民卖菜，部分商户在菜市场门口的马路上摆摊卖菜。

编辑： 张娟

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