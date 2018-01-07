母子三人用甲醇取暖发生爆炸 3人不同程度烧伤

母子三人用甲醇取暖发生剧烈爆炸，3人不同程度烧伤。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 陈志恺）前些天，在西安阎良区发生一起意外，一位妈妈带着两个孩子在洗澡间洗澡，结果突然发生爆炸，两个孩子烧伤非常严重，一人生命垂危。

孩子亲属：“小孩子全身百分之八十烧伤，身上没一点好地方，看一次我就哭一次，孩子现在全身都发抖。”

孩子父亲逄师傅：“送来后，医生直接下了病危通知书。皮肤都是发黑的，卷在一块了，我真不敢看孩子疼的样子，我心里真的难受极了。”

孩子亲属：“握着孩子的手，孩子能睡一会，疼得没法用言语表达，那么小的孩子，才三岁多一点。”

除了三岁的小儿子，逄师傅说他媳妇，还有14岁的大儿子也被严重烧伤。一家三口同时受伤，他们到底遭遇了啥意外呢？

孩子父亲逄师傅：“12月31日（晚上）十点半左右，我媳妇带着两个娃去洗澡间洗澡，洗澡间比较冷，就用甲醇取暖，结果甲醇爆炸了。”

甲醇是一种化工原料和清洁燃料，稍不注意就会引发严重爆炸和火灾。逄师傅说他家在阎良农村，用甲醇炉子做饭，以前购买的一点甲醇还没用完。当天家人洗澡的时候，在洗澡间用盆子点燃少量甲醇取暖，当再次往盆子里添加甲醇时，结果装甲醇的塑料桶被引燃，瞬间发生猛烈爆炸。

孩子父亲逄师傅：“洗澡间门直接炸飞了，我大儿子满身火跑了出来，我媳妇也跑出来了，我赶紧给大儿子把身上的火扑灭。”

此时的洗澡间一片火海，逄师傅冲进去救出了三岁的小儿子，自己也被轻微烧伤。随后，逄师傅的媳妇和两个儿子都被送到西安救治，孩子母亲伤势较轻，大儿子全身大概百分之五十烧伤，小儿子情况最为严重，经过急救总算保住性命，但仍然没有完全脱离危险。

孩子父亲逄师傅：“发生这事我很自责，我也没想到用甲醇有这么大的危险，现在就想着赶紧把娃救过来。”

逄师傅说，他和媳妇都在打工，家里还有老人，突然发生这样的意外。目前，母子三人的治疗费已经花了将近20万元。看着病床上痛苦挣扎的孩子，逄师傅满心都是深深的内疚和无助。

孩子父亲逄师傅：“我家总共六口人，三个人在医院，我真不知道咋办。”

孩子亲属：“能借的全部都借遍了，孩子的命保住了，但是孩子后续治疗是个天文数字，我不知道这个钱从哪里来。”

孩子家人联系电话：180 6658 6867

编辑： 张娟