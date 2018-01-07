电信诈骗花样层出不穷 一通电话女子被骗8000元

电信诈骗花样是层出不穷，一通电话女子被骗8000元。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 王毅）现在电信诈骗的花样是层出不穷，但手段不外乎是用各种方法套近乎，取得人们的信任。一旦发现受害人有着急的心理，就等于进入了骗子的圈套。西安的小李，最近因为一个陌生电话，损失不小。

小李：“对方一上来就先叫我名字，让我猜他是谁，还说连他的声音我都听不出来了。”

明明是个陌生的电话，但一上来这么说，着实让小李有点懵。也就是因为这一通电话，小李的8000块钱，说没就没了。这惨痛的经历还要跟小李最近忙活的一件事儿有关。

小李：“我12月刚报完博士，他打电话过来就说他是学校的，我就很诧异。我就问他是不是我要报考的那个学校，他就说这你都不知道，他说你再猜，你看谁会给你打这么重要的电话。我就问他是不是我报的那个导师，他说嗯，这你都不知道。”

未来的博导主动打电话，这事儿可大了去了！小李肯定得万分重视啊！而这个“导师”说了，让小李抽空到学校一趟。

小李：“第二天快到学校之前，他就给我打电话，给我说他现在不方便见，他在跟领导谈话，让我到之前给他打电话。过了一会儿他就给我打第二通电话，说他要找领导办事，他准备了现金，领导不收，需要我帮他转账。”

一上来就转钱？但是未来的“导师”有急事，你说这忙是帮还是不帮呢？

小李：“他当时就让我帮他转8000块钱，因为催的比较急，直接发来了两个账号，我当时也没多想，就直接给他转了。他说他准备了现金，到时候见面了给我。”

8000块钱就这么转了，可还没见面呢，电话就又来了。这次“导师”说，要找俩领导办事，一个8000不够，再要8000！

小李：“第二次他让我转钱的时候我就觉得很奇怪了，因为我跟这个导师就接触过一次，只是没有留电话，之后又不断打电话，问我有多少钱先给他转多少钱。”

再熟的人也不会这么借钱的啊！此时，小李开始质疑这个“导师”的身份了。

小李：“等我到学校的时候给他打电话，质问他是不是这位老师，这个时候他就把电话挂了，然后再也不接电话了。”

此时，小李是真的傻了眼，8000块就被那个操着南方口音的男子，用几通电话给骗走了。随后，小李也跟真的博导取得了联系，压根就没这回事！

而当小李换着电话再给那个假导师打过去时，对方已经无法接通了。小李回过头想想，这个局，骗子们绝对是有备而来，精准打击！因为自从报名之后，她就陆续收到了不少关于培训考试的垃圾短信。

小李：“我不知道我的信息是怎么被泄露的，他给我打电话的时候，都是用一种压迫性的不断催促的语气去说这个事，不容你去思考，我觉得这是他们诈骗的一种手段。”

先套近乎，掌握受害人的信息，再不断催促，营造紧张的氛围，正是骗子的伎俩。目前，小李已经向派出所报案。也提醒各位，接到这种“猜猜我是谁”的陌生电话，一定要多留个心眼，不给犯罪分子可乘之机。

编辑： 张娟