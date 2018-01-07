电信诈骗花样层出不穷 一通电话女子被骗8000元

电信诈骗花样是层出不穷，一通电话女子被骗8000元。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 王毅）现在电信诈骗的花样是层出不穷，但手段不外乎是用各种方法套近乎，取得人们的信任。一旦发现受害人有着急的心理，就等于进入了骗子的圈套。西安的小李，最近因为一个陌生电话，损失不小。
小李：“对方一上来就先叫我名字，让我猜他是谁，还说连他的声音我都听不出来了。”
明明是个陌生的电话，但一上来这么说，着实让小李有点懵。也就是因为这一通电话，小李的8000块钱，说没就没了。这惨痛的经历还要跟小李最近忙活的一件事儿有关。
小李：“我12月刚报完博士，他打电话过来就说他是学校的，我就很诧异。我就问他是不是我要报考的那个学校，他就说这你都不知道，他说你再猜，你看谁会给你打这么重要的电话。我就问他是不是我报的那个导师，他说嗯，这你都不知道。”
未来的博导主动打电话，这事儿可大了去了！小李肯定得万分重视啊！而这个“导师”说了，让小李抽空到学校一趟。
小李：“第二天快到学校之前，他就给我打电话，给我说他现在不方便见，他在跟领导谈话，让我到之前给他打电话。过了一会儿他就给我打第二通电话，说他要找领导办事，他准备了现金，领导不收，需要我帮他转账。”
一上来就转钱？但是未来的“导师”有急事，你说这忙是帮还是不帮呢？
小李：“他当时就让我帮他转8000块钱，因为催的比较急，直接发来了两个账号，我当时也没多想，就直接给他转了。他说他准备了现金，到时候见面了给我。”
8000块钱就这么转了，可还没见面呢，电话就又来了。这次“导师”说，要找俩领导办事，一个8000不够，再要8000！
小李：“第二次他让我转钱的时候我就觉得很奇怪了，因为我跟这个导师就接触过一次，只是没有留电话，之后又不断打电话，问我有多少钱先给他转多少钱。”
再熟的人也不会这么借钱的啊！此时，小李开始质疑这个“导师”的身份了。
小李：“等我到学校的时候给他打电话，质问他是不是这位老师，这个时候他就把电话挂了，然后再也不接电话了。”
此时，小李是真的傻了眼，8000块就被那个操着南方口音的男子，用几通电话给骗走了。随后，小李也跟真的博导取得了联系，压根就没这回事！
而当小李换着电话再给那个假导师打过去时，对方已经无法接通了。小李回过头想想，这个局，骗子们绝对是有备而来，精准打击！因为自从报名之后，她就陆续收到了不少关于培训考试的垃圾短信。
小李：“我不知道我的信息是怎么被泄露的，他给我打电话的时候，都是用一种压迫性的不断催促的语气去说这个事，不容你去思考，我觉得这是他们诈骗的一种手段。”
先套近乎，掌握受害人的信息，再不断催促，营造紧张的氛围，正是骗子的伎俩。目前，小李已经向派出所报案。也提醒各位，接到这种“猜猜我是谁”的陌生电话，一定要多留个心眼，不给犯罪分子可乘之机。
编辑： 张娟
娱乐谈到该剧周播的问题，导演也认为，观众的收视习惯和心理习惯其实挺难改的，周播剧或许不宜太长，否则观众容易流失。01-07
娱乐头发中间变成脏辫、两侧仍维持顺毛，额头还绑上黑白图纹头巾，与一直以来形象不同，可说是出道以来少见的造型突破。01-07
娱乐对于此次Angelababy蜡像揭幕仪式，香港杜莎夫人蜡像馆的总经理游萌女士表示，Baby是一个非常优秀的艺人，与她的合作很愉快。01-06
娱乐由濮存昕导演并主演的“听见美·濮哥读美文朗诵会”将于1月31日在北京保利剧院首演并开启全国巡演序幕。01-05
娱乐有媒体曝出陈学冬与神秘女子单独看电影、工作后直奔女方一夜未出的照片。01-05
娱乐首期节目已经录制，多组彩排照相继曝光，汪峰、Jessie J、张韶涵、李圣杰、李晓东、周延GAI、张天七位唱将悉数现身，拉开首场竞演序幕。01-05
娱乐乔纳斯等一线好莱坞群星联袂主演的动作冒险巨制《勇敢者游戏：决战丛林》在京举办了盛大中国区发布会和首映礼。01-05
娱乐照片中，除了有郭富城和工作人员之外，娇妻方媛也现身，小鸟依人般坐在老公旁边，而且每个人手中都拿着一个红包，疑似是郭Boss给大家发的新年红包。01-05
娱乐脸色苍白憔悴的她，在工作人员的保护下，全程并未多谈心情，仅小声说了一句“对不起”，便搭车离去。01-05
娱乐近日，由国家新闻出版广电总局电影局、电影频道策划制作的《光荣与梦想—我们的新时代》公益短片项目举办启动仪式。01-04
娱乐从目前已经公布的信息看，本季《歌手》除了视觉呈现上的新意，节目竞演赛制也有明显升级。01-04
娱乐叶一茜田亮夫妻现身机场，叶一茜贝雷帽配焦糖大衣气场飙升。01-04