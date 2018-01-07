儿子借高利贷未还清 家里住陌生人老太有家难回

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 王进）家住长安区的程阿姨，最近一直是把医院当成自个儿家了。一来，程阿姨确实患了疾病，可更关键的是，她现在是有家难回。
上午十点多，在西安市长安区一家医院，记者见到了程阿姨，她刚刚做完治疗，按理说该回家了，可程阿姨却迟迟不肯离开。
程阿姨：“我现在就不敢在家里待，那俩小伙在家里，人家赤身露体的，我嫌害怕。”
程阿姨说，几天前的早上，她和儿媳送孙女上学后回家，两名年轻男子突然尾随进入，而且全然不拿自己当外人。
程阿姨：“他们说我儿子借他们钱，我说我也不知道这个事，人家说从现在开始，他们就住到我家了，这就从2日一直住到现在了。”
对方自称是债主讨债，可程阿姨并不知情，在和对方的交涉中，程阿姨隐约明白了对方的身份和来意。
程阿姨：“人家说我儿子给他们打的借据是7万块钱，本金说是4万8，那等于利息就是两万二，12月8号借的钱，从28号开始就成天找着要。”
程阿姨说，两位男子上门前，儿子已经给他们还了1万8千元。1月5日，她自己又还了两千，可对方却依然待在家里不走。无奈之下，程阿姨只好让儿媳和孙女先到别处暂时住下。
中午11点多，程阿姨带着记者回了家，一进家门，就看见两位还在睡觉的年轻男子。
年轻男子：“等一会儿吧，等我起来了我们再聊，说来话长了。”
随后，一位年轻男子起床，并告诉记者，他们是一家借贷公司的工作人员。之所以住在程阿姨家里，是因为程阿姨的儿子吴某欠了他们钱。不过，男子倒也实诚，一五一十的讲明了他们的所谓借贷生意。
年轻男子：“私下里面，我可以给你们承认，吴某借我们钱实际拿到的没有这么多（7万）。”
记者：“拿到手是多少钱？”
年轻男子：“5万块钱。”
随后，男子向记者出示了程阿姨儿子，当初和他们公司签订的借款协议。无论是借款金额还是还款金额都写着7万元整，而借款和还款的时间，分别是12月8号和12月29号，换句话说，借款时间21天，利息总额高达两万元。
年轻男子：“第一，我们靠这个钱来正常运行公司。第二，我们所有的客户，基本上利息都是这样的。”
对于有人质疑他们是高利贷，男子不以为然，反而向记者举起了他们成功的借贷案例。
年轻男子：“我昨天去拿了一笔钱，一个客户在我们这边借了15万，五天一期，五天的利息是7500元，人家一共还了20期。”
随后，男子又拿出一份租房合同表示，程阿姨的儿子黄某，在借钱之初，已经将房子租给他们公司来抵债了，租期两年，每年租金3万5千元。所以除非程阿姨还钱，否则他们不会离开。
记者离开时，两位男子仍在程阿姨家里，而走投无路的程阿姨也着手向辖区警方报警。
编辑： 张娟
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