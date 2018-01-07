明日西安驾车出行需求或将上升 部分路段仍有冰雪需注意

西部网讯（记者 刘望）下了好几天的雪总算是停下来了，但冰雪造成的困扰可能还将持续一两天。今天下午，西安交警发布出行提示，受周一工作日出行高峰影响，预计明天西安市区车流量将小幅上升，部分路段仍有积雪和冰面需要避让。
雪停转晴 部分高速通行恢复正常
今日中午雪停转晴，但气温仍低，西安市区主干道冰雪开始消融，而二环沿线、各立交上下桥口和下穿隧道进出口、以及部分辅道、匝道、郊区部分道路仍有薄冰和少量积雪。今天下午，主干道交通流量上升，市区群众出行明显增加，西安交警已全员上岗实施晚高峰交通疏导管控和消雪除冰工作，确保群众出行顺利。
截至目前，西安绕城高速全段降雪已经停止，一、二、三车道可以通行，应急车道上有积雪，车流量与往常相比稍小，通行正常。西临高速西安段降雪已停，一车道及应急车道有积雪，二、三车道通行正常。西禹高速西安段降雪已停，通行正常，目前禁止危化品和七座以上客车通行。
西商高速仍有降雪，路面积雪严重，目前只有一个车道可供通行；蓝商高速仍有降雪，路面积雪严重，从白鹿原进入山区的车辆已经实施管制。西柞高速路面湿滑，应急车道有积雪，有两个车道可供通行；西汉高速双向车流量正常，双向畅通，路面无结冰，无积水，天气阴，无团雾，能见度良好。
明日出行需求将明显上升 仍有路面结冰需防范
气象部门预计，明日西安天气晴转多云。明日西安机动车尾号限行1和6，受路况转好条件影响，近几天受雪天压抑的群众小车出行需求将明显上升。同时，由于气温较低，在立交桥上下桥口、辅道、匝道、非机动车道、人行道、低洼路段仍有可能出现路面结冰，影响道路通行，擦碰事故增多。
明日适逢周一出行早高峰，交警提醒，公众应尽量选择公共交通出行。交警将继续坚持二级勤务响应，全员上街疏导交通，配合市政等部门做好应急准备工作，确保畅通。同时，公安各分县局、特警、地铁分局等也全力上街配合开展相关工作。
驾车出行的朋友，行车时要注意路面结冰状况，保持安全车距，谨慎驾驶。要走高速公路出行的市民，应关注西安交警微信、微博路况发布，或拨打12122、122、88585211（高速大队）查询路况，合理安排出行。
编辑： 呼乐乐
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