西安将投放冬储蔬菜保障市场供应 看看你家附近有没有？

西部网讯（记者 李媛）因连日降雪，西安多地蔬菜运输受到影响，导致部分菜市场蔬菜价格上涨。记者今天（1月7日）获悉，根据西安市委、市政府办公厅关于做好雨雪天气应急工作的要求，西安市商务局发布公告，于1月7日至11日，向全市定点投放5100吨土豆、白萝卜、白菜、大葱、洋葱等9个品种的冬储蔬菜。
此次蔬菜的投放，主要是为平抑市场价格，保障市场供应，满足广大群众的消费需求。
据介绍，此次投放时间从今天开始，截至1月11日。投放的蔬菜品种以冬储蔬菜为主，主要有9个品种，包括土豆、白萝卜、白菜、大葱、胡萝卜、冬瓜、南瓜、洋葱。第一次投放数量为总储备量的30%，即5100吨。
投放地点：
1.欣桥市场 西安市昆明路西段380号
2.米禾超市南二环店 御城龙脉刘家庄小区
3.米禾超市北二环店 长安易居北门西丁字路口
4.米禾超市西航店 西航花园中心广场
5.米禾超市龙湖店 龙湖香堤北门对面
6.米禾超市十里铺店 灞桥区十里铺骨科医院
7.米禾超市十四街坊店 万寿路十四街坊
8.米禾超市陕日报社店 标新街陕西日报社南门
9.米禾超市永辉路店 凤城七路荣华北经城
10.米禾超市丰禾路店 丰禾路蔚蓝花城41号
11.嘉品生活碧林湾店 芙蓉东路中海碧林湾小区北门
12.嘉品生活悦美国际店 长安区樱花二路悦美国际小区
13.嘉品生活小叮当店 莲湖区玉祥门转盘潘家村巷内
14.铁路局双维超市 友谊东路铁安二街
15. 每一天翔悦天下曲江店 曲江新区翔悦天下小区
16. 鲜味一族生鲜超市店 朱雀大街南段三兴园小区
17.克峰超市南窑头店 南窑头西村立客购物广场
18.克峰超市玄武路店 公交六公司玄武路
19.克峰超市矿山路店 矿山路桐树湾菜市场
20.克峰超市八府庄店 八府庄园6号楼
21.克峰超市新房村店 新房村名都购物广场
编辑： 张锦茹
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