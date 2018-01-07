未来一周陕西大部有吹风降温 9日西安最低温或-10℃

下周开始，陕西持续的雨雪天气将暂告一段落。
西部网讯（记者 秦振）持续的雨雪天气终于在今天(1月7日)放缓了步调，记者从陕西省气象台了解到，即将到来的一周陕西大部分地区没有雨雪天气，但随之到来的降温吹风天气会让气温下降明显，预计全省日平均气温将下降4到6℃。
数据显示，昨天白天全省阴天，大部分地区出现降雪天气，主要集中在陕北南部、关中和陕南东部。受降雪影响，全省气温较低，早晨全省大部均在零度以下，气温最低的榆阳区和神木县达-12.2℃。白天全省气温升温缓慢，截止16时，最高气温陕北大部在-3到-1℃，关中和陕南大部在-2到2℃。
"此次降雪在昨晚就告一段落，但是受冷空气影响，未来三天陕西大部分地方有降温吹风天气。"陕西省气象台首席预报员刘勇表示。
预报显示，未来三天全省阴天到多云为主，冷空气由北向南逐渐侵略陕西，全省日平均气温下降4到6℃。其中，西安在9日白天的最低温可能会在-10℃徘徊。
刘勇表示，由于前期降雪较大、持续时间长且气温偏低，全省仍然有大面积的积雪和道路结冰，对交通造成很大影响，出行前一定要做好防护措施，小心行驶。
同时，在温度骤降之后容易引发心脑血管疾病、感冒等，气象部门提醒公众需关注天气预报，及时添衣保暖。
编辑： 肖昌希
娱乐谈到该剧周播的问题，导演也认为，观众的收视习惯和心理习惯其实挺难改的，周播剧或许不宜太长，否则观众容易流失。01-07
娱乐头发中间变成脏辫、两侧仍维持顺毛，额头还绑上黑白图纹头巾，与一直以来形象不同，可说是出道以来少见的造型突破。01-07
娱乐对于此次Angelababy蜡像揭幕仪式，香港杜莎夫人蜡像馆的总经理游萌女士表示，Baby是一个非常优秀的艺人，与她的合作很愉快。01-06
娱乐由濮存昕导演并主演的“听见美·濮哥读美文朗诵会”将于1月31日在北京保利剧院首演并开启全国巡演序幕。01-05
娱乐有媒体曝出陈学冬与神秘女子单独看电影、工作后直奔女方一夜未出的照片。01-05
娱乐首期节目已经录制，多组彩排照相继曝光，汪峰、Jessie J、张韶涵、李圣杰、李晓东、周延GAI、张天七位唱将悉数现身，拉开首场竞演序幕。01-05
娱乐乔纳斯等一线好莱坞群星联袂主演的动作冒险巨制《勇敢者游戏：决战丛林》在京举办了盛大中国区发布会和首映礼。01-05
娱乐照片中，除了有郭富城和工作人员之外，娇妻方媛也现身，小鸟依人般坐在老公旁边，而且每个人手中都拿着一个红包，疑似是郭Boss给大家发的新年红包。01-05
娱乐脸色苍白憔悴的她，在工作人员的保护下，全程并未多谈心情，仅小声说了一句“对不起”，便搭车离去。01-05
娱乐近日，由国家新闻出版广电总局电影局、电影频道策划制作的《光荣与梦想—我们的新时代》公益短片项目举办启动仪式。01-04
娱乐从目前已经公布的信息看，本季《歌手》除了视觉呈现上的新意，节目竞演赛制也有明显升级。01-04
娱乐叶一茜田亮夫妻现身机场，叶一茜贝雷帽配焦糖大衣气场飙升。01-04