未来一周陕西大部有吹风降温 9日西安最低温或-10℃

下周开始，陕西持续的雨雪天气将暂告一段落。

西部网讯（记者 秦振）持续的雨雪天气终于在今天(1月7日)放缓了步调，记者从陕西省气象台了解到，即将到来的一周陕西大部分地区没有雨雪天气，但随之到来的降温吹风天气会让气温下降明显，预计全省日平均气温将下降4到6℃。

数据显示，昨天白天全省阴天，大部分地区出现降雪天气，主要集中在陕北南部、关中和陕南东部。受降雪影响，全省气温较低，早晨全省大部均在零度以下，气温最低的榆阳区和神木县达-12.2℃。白天全省气温升温缓慢，截止16时，最高气温陕北大部在-3到-1℃，关中和陕南大部在-2到2℃。

"此次降雪在昨晚就告一段落，但是受冷空气影响，未来三天陕西大部分地方有降温吹风天气。"陕西省气象台首席预报员刘勇表示。

预报显示，未来三天全省阴天到多云为主，冷空气由北向南逐渐侵略陕西，全省日平均气温下降4到6℃。其中，西安在9日白天的最低温可能会在-10℃徘徊。

刘勇表示，由于前期降雪较大、持续时间长且气温偏低，全省仍然有大面积的积雪和道路结冰，对交通造成很大影响，出行前一定要做好防护措施，小心行驶。

同时，在温度骤降之后容易引发心脑血管疾病、感冒等，气象部门提醒公众需关注天气预报，及时添衣保暖。

编辑： 肖昌希