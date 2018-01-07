西安将启动百万大学生留西安5年行动 首场大型招聘会10日举行

西部网讯（记者 鄢山宇）1月7日，记者从西安市人社局了解到，西安市委、市政府将于近期正式启动“百万大学生留西安就业创业5年行动计划”。作为5年行动的重要举措，今年首场“西”纳英才 “安”心乐业大型巡回招聘会将于10日在西安电子科技大学（长安校区）正式开场，360家单位将提供招聘岗位7732个，岗位薪资待遇主要集中在4000-6000元/月。

西安将启动“百万大学生留西安5年行动计划”

西安市委、市政府将于近期正式启动“百万大学生留西安就业创业5年行动计划”，诚心邀请大学生留下来，一起干，一起创，让大学生成为大西安建设的生力军。行动计划将会强力助推西安人才强市、就业优先战略构想实现，为大西安追赶超越发展打下坚实的人才基础。

作为落实“百万大学生留西安就业创业5年行动计划”的重要举措，西安市人社局将从现在起到5月，举行“西”纳英才 “安”心乐业大型巡回招聘会，为有意愿在西安就业创业的大学生与西安重点企事业单位搭建人才供需交流平台，努力将西安打造成人才高地和大学生最友好城市。

据了解，该项大型校园巡回招聘将征集西安驻地国有企事业、高校、科研院所，重点企业高质量就业岗位。巡回招聘力争在西安重点院校全覆盖，同时走出去，请进来，将组团赴全国重点高校引才纳贤。

首场大型招聘会上有7732个岗位 平均薪资4000—6000元/月

今年首场“西”纳英才 “安”心乐业大型巡回招聘会将于1月10日10点在西安电子科技大学（长安校区）体育馆正式开场。作为西安2018年首场大型招聘活动，本次招聘会参会单位多，涉及行业全、用人需求广。

目前，招聘大会已经征集参会单位360家，提供招聘岗位7732个；涉及高等教育、文化产业、医疗卫生、信息技术等多个行业领域，岗位薪资待遇主要集中在4000-6000元/月，涵盖建筑、材料、计算机、通信、机械、电子、自动控制、法律、经济、金融、统计、管理等百余个学科门类。学历需求覆盖面广，大专学历人才需求1374人，本科学历人才需求5337个，研究生以上学历人才需求近千个。

此次参与招聘的企业类型全面，其中事业单位31家，提供岗位635个；重点国有企业71家，提供岗位2759个；非公单位258家，提供岗位4338个。中国兵器工业第二〇五研究所、中国电子科技集团公司第二十研究所、中建七局第四建筑有限公司、中铁一局电务工程有限公司、陕西鼓风机(集团)有限公司、陕西法士特汽车传动集团公司西安建工集团有限公司等一批西安地区重点企业将参加本次招聘会。

会场还将设立大学生留西安政策宣传专区，现场为大学生发放留西安就业创业政策宣传材料。各区县、开发区在会场设置展示区，为大学生提供从经济、社会、文化等各方面了解西安近年来飞速发展的渠道。下一步，西安市还将组织更多重点企事业单位进高校开展巡回招聘活动。

编辑： 肖昌希