陕西省首个县级监察委员会在岚皋县揭牌

岚皋县监察委成立揭牌现场。

吴世珍等人宣誓。

西部网安康讯 （记者 毛明博）今天（1月7日），记者从陕西省纪委官方网站秦风网了解到：1月5日，岚皋县十八届人大第三次全体会议选举产生了第一届县监察委员会主任。当天，“岚皋县监察委员会”正式挂牌，标志着全省首个县级监察委员会组建成立。

岚皋县政府网站消息称，岚皋县在陕西省率先启动县级监察体制改革试点工作后精心组织，扎实推进，制定详细实施方案，明确时间表、路线图和任务单，把时间精确到每个节点，把任务细化到每个环节，把责任落实到每个人，牢牢把握转隶、组建、挂牌等关键环节，确保了中省市决策部署迅速落实。岚皋县由此成为全省第一个挂牌成立的县级监察委员会。

岚皋县监察委主任吴世珍表示，“监察委员会主任选举结果公布的那一刻，我既感到使命光荣，更深知责任重大。下一步，监察委员会将围绕改革试点的目标任务，积极探索，大胆实践，认真履行监督、调查、处置等职责，把改革蓝图化作具体实践。”

目前，陕西省10个地市已有8家成立监察委员会。陕西省监察委员会将于1月下旬挂牌成立，到2月中旬前，陕西省省、市、县三级监察委员会将全部挂牌成立。

编辑： 肖昌希