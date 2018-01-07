安康市救助管理站冬夜救助流浪者。

西部网安康讯（记者 毛明博）“您的一个电话，就可以挽救一条鲜活的生命；您的一次援手，就能挽救一个坠入苦难的家庭，而您自身也将得到无比高尚的快慰。”近期气温骤降，为救助陷入困境、居无定所、流落街头的生活无着落人员，帮助其解决燃眉之急。安康救助管理站向市民发出“关爱流浪乞讨人员寒冬送温暖”倡议，以帮助他们度过寒冬。

据了解，元旦前夕，安康市救助管理站已通过安康当地媒体及民政部门网站发倡议，开展巡查、散发宣传单等形式加大对救助流浪无着人员的救助。

在这份倡议中记者看到：广大市民在安康市境内发现流浪乞讨人员时，应当采取积极帮助措施，告知、引导其向安康市救助管理站接受求助。任何单位和个人在街头、广场、商业区等人流量较大的地方发现流浪乞讨人员，特别是其中的危重病人、精神病人和未成年人，应当及时拨打120急救中心电话告知，同时拨打110报警电话，也可直接与安康市救助站联系或护送其到救助管理站。

该倡议还提请市民对以乞讨为职业的流浪人员，不应盲目在现场给予资金救助，以免让爱心受到欺骗。如遇流浪乞讨人员需要救助，可将其情况向公安及民政部门反映，

据了解，2017年安康市救助站共救助3317人次。其中，救助流浪未成年人101人次，救助流浪危重精神病人352人次、待安置108人，开展街头引导救助巡查247 次，救助855 次，劝返安置583人次，接护送特殊对象443人次。

市民如在安康城区发现流浪无着人员需要救助，可拨打安康市救助管理站24小时救助电话（0915）3188130，也可直接护送受助人员至安康市汉滨区吉河镇观新村安康市救助管理站接受救助。

如在各县区遇到有流浪无着人员需要救助，还可向各县区救助管理站电话求助。

汉阴救助站0915—5271961

平利救助站0915—8352319

镇坪救助站0915—8812821

石泉救助站0915—6321944

旬阳救助站0915—7212338

白河救助站0915—7810993

宁陕救助站0915—6026000

紫阳救助站0915—4427969

岚皋救助站0915—2278012、2352903