雪天陕西下发紧急通知保障蔬菜投放 西安将投五千吨蔬菜

西安市向市场投放冬储蔬菜。

宝鸡市向各蔬菜市场投放冬储蔬菜。

西部网讯（记者 李媛）连日的降雪天气给市民出行带来了诸多不便，同时也影响了全省的市场供给。记者今天（1月7日）从陕西省商务厅了解到，为应对全省各地连日来的持续强降雪对市场供应和安全生产工作带来的影响，1月6日，陕西省商务厅下发紧急通知，要求全省商务系统按既定渠道和保本经营的价格及时投放冬储蔬菜，切实发挥冬储蔬菜保供稳价的引导作用。

通知要求：一要认真做好生活必需品市场供应为重点的市场监测工作，结合实际，启动生活必需品日报制度；二要根据《陕西省部分生活必需品市场供应应急预案》和各地市供应应急预案，按生活必需品的市场异常波动影响大小，及时确证并启动分级应急预案。三要结合市场供应偏紧、价格上涨情况，按既定渠道和保本经营的价格及时投放冬储蔬菜，切实发挥冬储蔬菜保供稳价的引导作用。四要加强与公安、交通、环保等部门协调行动，开辟特别时段、道路通道，确保蔬菜投放渠道畅通。五要落实安全责任，组织人力对辖区内集贸市场、大项农产品批发市场的经营设施开展安全检查，防止工棚积雪垮塌造成人员伤亡等安全事故发生。

据最新消息，西安市将于1月7日至11日，向全市定点投放5100吨土豆、白萝卜、白菜、大葱、洋葱等9个品种的冬储蔬菜；宝鸡市商务局已有序向市场投放1000吨冬储蔬菜，全省其他地市投放工作正在积极落实之中。

编辑： 肖昌希