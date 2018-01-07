榆林迎入冬来极寒天气 最低气温降至-17℃

西部网榆林讯（记者 李明）在遭遇连续降雪之后，今天（1月7日），榆林迎来入冬以来极寒天气，最低气温降至-17℃。榆林气象台继续发布道路结冰黄色预警信号。目前榆林市区公共交通基本恢复正常运行，但境内高速公路仍实行交通管制。

据了解，榆林城区内的15条公交线路已在早上8点前发车营运，其余5路将因天气和路面情况待运行。

记者从榆林市汽车站了解到，客运班车将在上午10点后，依据路面情况进行安排营运，旅客出行可提前致电咨询榆林汽车站09128113399。

据榆林市交警支队通报的路况信息显示，截至7日早上8点，青银高速、包茂高速榆林境内全线交通管制，禁止所有车辆通行；榆商高速榆绥段、榆神府段，榆佳高速榆佳段、神佳米段路，对所有车辆实行临时交通管制。

编辑： 肖昌希