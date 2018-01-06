西安4000余警力除冰扫雪 确保路面安全畅通

西安4000警力除冰扫雪 确保路面安全畅通

西部网讯（记者 赵昊）从昨晚开始， 西安今冬的第二场雪接踵而来，为响应市委市政府号召， 把‘边下边扫，雪停路净’的精神落到实处，西安公安各警种、各分县局民警4000余人走上街头、走进公交场站等地除冰扫雪。

在钟鼓楼、唐延路、科技路等人流量较大区域，西安特警再次进行扫雪除冰，最大限度保障路面的通畅。公交场站附近以及地铁站内外，公交分局和地铁分局加派警力巡逻执勤，维护乘车秩序、盘查可疑人员，并积极向乘客宣传雪天出行安全常识，在确保公交、地铁安全运营的同时，民警们还不忘清扫积雪，消除雪天路滑的安全隐患。

除各站点及主要路段外，西安的大街小巷内到处遍布着除冰扫雪的公安民警。在环山旅游路、野生动物园周边，长安分局出动警力联合西安秦岭野生动物园工作人员，经过两个小时的努力，将动物园门口的积雪清理干净为前来游园拍摄雪景的游客保持道路畅通。而公安灞桥分局“乔煜志愿服务队”的民警们在“全国岗位学雷锋标兵”、“全国优秀民警”乔煜的带领下和分局团委的同志一道，自带扫雪工具来到纺五路除雪铲冰，打扫路面。

据悉，在除冰扫雪的同时，全市派出所、警务站、公安检查站、反恐执勤点的所有执勤民警不忘本职工作，坚守工作岗位，以高度的责任感和担当意识，全力做好冰雪天气辖区重点路段和公共交通站点的巡逻排查工作，确保群众出行安全。

编辑： 王惠