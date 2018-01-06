“雪中融雪剂对眼镜有损伤”是谣传

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》）最近，朋友圈出现了很多类似于“融雪剂对人体有害”、“打雪仗雪中融雪剂会造成眼睛损伤”的文章，说的有板有眼，这到底是不是真的呢？
今天，记者赶到了西安市第一医院，咨询相关医师。
西安市第一医院眼科白内障病区主任医师马挺：“融雪剂的成分也就是氯化钠，现在大部分大家用的是工业盐，如果真是把一把盐放在眼睛里面，那肯定会有损伤，但是融雪剂撒到雪上以后，它跟雪水也就稀释了，所以目前的话我们没有发现（融雪剂）对眼睛有特别大的腐蚀、损伤的病例。”
看来这种打雪仗融雪剂伤眼的说法的确是缺乏科学依据。除此之外，记者还了解到，当融雪剂与积雪混合后，会呈现出黑灰色泥状融雪，这样的积雪也显然不会有人用来打雪仗。那是不是打雪仗就可以无所顾忌放手去大战一场呢？
西安市第一医院眼科白内障病区主任医师马挺：“毕竟雪看着很松软，但是你把它凝结成块并打到眼睛上以后，眼是很脆弱的，它会有一定的损伤，而且雪进了眼睛以后，毕竟里面含有少量的颗粒状的物质，它会引起结膜的炎症，尤其你揉了以后，它会对角膜有一定的损伤。”
雪仗虽然解压，打法仍需谨慎。如果不慎入眼，为了避免二次伤害，还是需要简单处理一下的。
西安市第一医院眼科白内障病区主任医师马挺：“当雪进眼睛以后，大家不要用手去揉，最好是拿无菌的盐水、矿泉水或者自来水冲一下以后，再点点抗生素眼药水，如果出现怕光流泪的现象，建议到医院查看。”
编辑： 张娟
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