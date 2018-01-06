一张身份证就能贷款？ 不良贷款猫腻多大家要谨慎

一张身份证就能贷款？ 大伙贷款要谨慎。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 任军龙）生活中，随着互联网的迅猛发展，以前大伙要想贷款，只能去银行，如今，在线上线下五花八门的借款平台层出不穷，里面门道不少。

一张身份证就能贷款？ 大伙贷款要谨慎

说起贷款，生活中无非就是线上，线下两种形式，之前风靡各院校的的校园贷，因为借款门槛低，审核不严格，加上部分大学生自制力差，由此产生的问题也是接连不断，我们也曾报道过不少校园贷的事件。

2017年，银监会等三部门发布《关于进一步加强校园贷规范管理工作的通知》，一律暂停网贷机构开展在校大学生网贷业务。

如今在网络搜索贷款，里面虽然没有了校园贷，但是各种贷款平台依然五花八门，从各种报道来看，其中高利贷性质的不良网贷大量存在。一些年轻人无脑消费，深陷利滚利的深渊。

西安市民：“一般涉世不深的年轻人居多。”

西安市民：“为了攀比虚荣，买东西的人容易去贷款。”

低门槛贷款，贷的时候没感觉，花钱时候很爽。还钱的时候很委屈。等到还不起后才想起利息怎么这么贵？这合法吗？

陕西洪振律师事务所闫正阳律师：“近年来，线上、线下民间借贷很普遍，但是根据我国法律规定：只要不涉及诈骗，民间借贷的本金和利息都是受法律保护，只不过我们法律规定民间借贷最高利率不能超过年化利率的24%，超过24%可以不支付给对方，但是在24%以内的本金和利息，你必须支付给对方。”

不良贷款猫腻多 小心变成无底洞

生活中人们时长会看到这些“专业贷款”“信用贷款”的垃圾贷款信息，他们大多都是民间借贷公司或者中介张贴的，一旦你通过这些渠道贷款，一定要小心，千万别给套路了。

那不良借贷到底有多少猫腻？记者也咨询了业内人士。

陷阱一：利息先低后高

行业专业人士陈先生：“在签订合同的时候约定第一次的利息比较低，但是到第二期的时候，有些合同里利息就比较高了。”

陷阱二：利息低费用高

行业专业人士陈先生：“也就是合同里面约定的利息比较低，其实在利息之外还有高额的平台费、服务费等等。”

陷阱三：利息看似低实际高

行业专业人士陈先生：“这个往往和还款方式有关系。”

陷阱四：高额的违约费用

行业专业人士陈先生：“这个违约费用是你没按日期付利息才有，这个费用往往很多消费者没有注意，高额的违约费用高达10%甚至超过10%。”

生活中大伙需要贷款，一定要看对方有无资质，利率是否符合国家的规定，按照最高法的规定，利率在年化24%以内是受法律保护的，面对宣传比较夸张的无抵押，无担保，只需一张身份证的贷款，大伙可要多个心眼。

行业专业人士陈先生：“在贷款中往往出现套路的地方就是利息、服务费、违约金。拿借款十万元，期限6个月为例，给你利息是一个月1%，利息六个月六千，这个利息其实不算高。但是你要注意，除了利息之外，还有一项服务费，有的叫平台费或者中介费等，一般1%到8%不等。除此之外，你还要注意违约条款这一项，有可能一天1%到10%的违约金，这些算下来贷款成本就很高了。”

编辑： 张娟