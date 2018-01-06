一张身份证就能贷款？ 不良贷款猫腻多大家要谨慎

一张身份证就能贷款？ 大伙贷款要谨慎。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 任军龙）生活中，随着互联网的迅猛发展，以前大伙要想贷款，只能去银行，如今，在线上线下五花八门的借款平台层出不穷，里面门道不少。
一张身份证就能贷款？ 大伙贷款要谨慎
说起贷款，生活中无非就是线上，线下两种形式，之前风靡各院校的的校园贷，因为借款门槛低，审核不严格，加上部分大学生自制力差，由此产生的问题也是接连不断，我们也曾报道过不少校园贷的事件。
2017年，银监会等三部门发布《关于进一步加强校园贷规范管理工作的通知》，一律暂停网贷机构开展在校大学生网贷业务。
如今在网络搜索贷款，里面虽然没有了校园贷，但是各种贷款平台依然五花八门，从各种报道来看，其中高利贷性质的不良网贷大量存在。一些年轻人无脑消费，深陷利滚利的深渊。
西安市民：“一般涉世不深的年轻人居多。”
西安市民：“为了攀比虚荣，买东西的人容易去贷款。”
低门槛贷款，贷的时候没感觉，花钱时候很爽。还钱的时候很委屈。等到还不起后才想起利息怎么这么贵？这合法吗？
陕西洪振律师事务所闫正阳律师：“近年来，线上、线下民间借贷很普遍，但是根据我国法律规定：只要不涉及诈骗，民间借贷的本金和利息都是受法律保护，只不过我们法律规定民间借贷最高利率不能超过年化利率的24%，超过24%可以不支付给对方，但是在24%以内的本金和利息，你必须支付给对方。”
不良贷款猫腻多 小心变成无底洞
生活中人们时长会看到这些“专业贷款”“信用贷款”的垃圾贷款信息，他们大多都是民间借贷公司或者中介张贴的，一旦你通过这些渠道贷款，一定要小心，千万别给套路了。
那不良借贷到底有多少猫腻？记者也咨询了业内人士。
陷阱一：利息先低后高
行业专业人士陈先生：“在签订合同的时候约定第一次的利息比较低，但是到第二期的时候，有些合同里利息就比较高了。”
陷阱二：利息低费用高
行业专业人士陈先生：“也就是合同里面约定的利息比较低，其实在利息之外还有高额的平台费、服务费等等。”
陷阱三：利息看似低实际高
行业专业人士陈先生：“这个往往和还款方式有关系。”
陷阱四：高额的违约费用
行业专业人士陈先生：“这个违约费用是你没按日期付利息才有，这个费用往往很多消费者没有注意，高额的违约费用高达10%甚至超过10%。”
生活中大伙需要贷款，一定要看对方有无资质，利率是否符合国家的规定，按照最高法的规定，利率在年化24%以内是受法律保护的，面对宣传比较夸张的无抵押，无担保，只需一张身份证的贷款，大伙可要多个心眼。
行业专业人士陈先生：“在贷款中往往出现套路的地方就是利息、服务费、违约金。拿借款十万元，期限6个月为例，给你利息是一个月1%，利息六个月六千，这个利息其实不算高。但是你要注意，除了利息之外，还有一项服务费，有的叫平台费或者中介费等，一般1%到8%不等。除此之外，你还要注意违约条款这一项，有可能一天1%到10%的违约金，这些算下来贷款成本就很高了。”
编辑： 张娟
娱乐对于此次Angelababy蜡像揭幕仪式，香港杜莎夫人蜡像馆的总经理游萌女士表示，Baby是一个非常优秀的艺人，与她的合作很愉快。01-06
娱乐由濮存昕导演并主演的“听见美·濮哥读美文朗诵会”将于1月31日在北京保利剧院首演并开启全国巡演序幕。01-05
娱乐有媒体曝出陈学冬与神秘女子单独看电影、工作后直奔女方一夜未出的照片。01-05
娱乐首期节目已经录制，多组彩排照相继曝光，汪峰、Jessie J、张韶涵、李圣杰、李晓东、周延GAI、张天七位唱将悉数现身，拉开首场竞演序幕。01-05
娱乐乔纳斯等一线好莱坞群星联袂主演的动作冒险巨制《勇敢者游戏：决战丛林》在京举办了盛大中国区发布会和首映礼。01-05
娱乐照片中，除了有郭富城和工作人员之外，娇妻方媛也现身，小鸟依人般坐在老公旁边，而且每个人手中都拿着一个红包，疑似是郭Boss给大家发的新年红包。01-05
娱乐脸色苍白憔悴的她，在工作人员的保护下，全程并未多谈心情，仅小声说了一句“对不起”，便搭车离去。01-05
娱乐近日，由国家新闻出版广电总局电影局、电影频道策划制作的《光荣与梦想—我们的新时代》公益短片项目举办启动仪式。01-04
娱乐从目前已经公布的信息看，本季《歌手》除了视觉呈现上的新意，节目竞演赛制也有明显升级。01-04
娱乐叶一茜田亮夫妻现身机场，叶一茜贝雷帽配焦糖大衣气场飙升。01-04
娱乐2018年1月2日讯，广州，近日，林志玲现身机场。01-04
娱乐剧中关于司马懿的爱情故事以及与曹氏父子、诸葛亮等人关系的展现，戏说痕迹较重，也引来一些“正史党”的不满。01-04