西安降雪致出行难 出租车司机成倍要价被罚千元

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 张刚）下了雪，大家的出行就成了大麻烦，一些正规的出租车司机动起了歪脑筋，不按照规定正常营运，当然他们的行为难逃处罚。
昨天（1月5日）早上，西安市新城区交通局火车站运政稽查大队的执法人员在西七路解放路十字就发现了一辆出租车遮挡车牌，拉着三名乘客却并没有使用计价器。
副驾驶女乘客：“我着急回去呢。”
西安市新城区交通局火车站运政稽查大队执法人员：“你去什么地方？”
副驾驶女乘客：“凤城九路。”
西安市新城区交通局火车站运政稽查大队执法人员：“司机给你说了多少钱。”
副驾驶女乘客：“50元。”
西安市新城区交通局火车站运政稽查大队执法人员：“后边的乘客你认识吗？”
副驾驶女乘客：“不认识。”
正常情况下，火车站到凤城九路打表也就22块钱左右，这个的哥却要了50元，而且还存在拼座的情况。再一看后车牌，车牌都已经被雪盖住了，运政稽查人员赶快把雪拨开，车牌号这才露了出来：陕AT8427。
西安市新城区交通局火车站运政稽查大队执法人员：“证件我们先暂扣，把乘客送完以后，再来接受处理。”
出租车司机：“好吧，可以。”
无独有偶，今天早上，火车站运政稽查人员在五路口检查到一辆车号为陕AU3817的出租车时，也是发现司机并没有按规定使用计价器，而司机的要价也是让人惊呆。
3公里左右的路程，使用计价器也就10块钱，可是司机却不打表一口价就要了30块。
西安市新城区交通局火车站运政稽查大队执法人员霍嘉文：“该车将面临最高一千元的行政处罚，并扣除相应的分数。”
编辑： 张娟
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