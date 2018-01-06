“扫雪王”皮卡车“横扫”航天基地 千人除雪保畅通

航天基地采用大型专业化铲雪车
西部网讯（记者 刘望）随着一条暴雪黄色预警的发布，西安多地启动应急预案，4日凌晨1时，3台先进的大型专业化除雪车、1台皮卡铲雪车、2台手扶扫雪机进驻航天基地，连夜上路作业，对坡陡路滑地段以及学校、驻区企业周边道路进行清理。
截止昨晚，航天基地的主干道积雪已基本清理干净。各路面无明显结冰情况，道路通行顺畅。今天凌晨，西安又迎来新一轮大雪。一大早，航天基地广泛动员全体机关干部、企业职工和辖区群众千余人走上街头除雪铲冰。
在东西“大动脉”东长安街上，伴随着阵阵飘落的雪花，航天基地负责人带头，全体干部职工积极投入到除雪作业中。伴随着“轰隆隆”的声响，被大家盛赞为“扫雪王”的大型专业化除雪机械沿路驶过，车头将雪铲起，车尾播撒融雪剂。瞬时间，清扫出一条通畅之路。
据航天基地社会事业局局长段峰介绍，该扫雪车每小时可清扫约6万平方米路面，极大提高了清扫效率。“航天基地的干部群众真拼，除雪工具科技范十足，”过往的市民纷纷点赞航天基地此次除雪工作：“机械化除雪既减轻了环卫人员的工作压力，又提高了清扫的质量和效率。”
经过近两个小时奋战，东长安街南幅被积雪覆盖的路面被清扫干净。与此同时，辖区内沿街商户、企业职工也走上街头，落实“门前三包”责任，积极清扫门前积雪，恢复门前环境秩序。管委会各级路长主动来到包抓路段分头开展除雪除冰工作，重点清除路面及人行道上的冰雪。
编辑： 呼乐乐
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