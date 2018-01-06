胡家庙果品市场部分坍塌致8人受伤续：已成立工作组善后

2018年1月6日10时许，西安胡家庙水果批发市场大棚发生部分坍塌，有8人受伤，伤者中有7名经营户，1名市场工作人员，已被120急救车及时送往医院诊治。经过现场排查，大棚坍塌面积约为1500平米左右。事情发生后，当地政府、公安等部门第一时间赶到现场，开展人员疏导工作。目前，市场其他经营户和顾客已全部撤离市场，市场进行关闭，并设立了警戒线，防止次生灾害发生。

新闻回顾：西安胡家庙水果批发市场大棚发生坍塌 8人受伤

当天，新城区在全区开展雨雪冰冻天气安全工作大检查，防止类似事件发生。相关领导到医院慰问看望了受伤人员和家属，要求医院全力以赴做好伤员治疗。由胡家庙街道牵头，联合公安、工商、商贸和市场开办方组成事件处置工作组，全力做好事件后续处置工作。关闭市场，暂停所有经营活动，由公安部门牵头对该区域实施24小时警戒，严禁无关人员进入市场，保障经营户人身安全和货品安全。要求市场方对商户的损失尽快拿出补偿意见。

编辑： 呼乐乐