雪天帮扶群众5300人 西安交警路况咨询电话激增

西部网讯（记者 刘望）连日来，西安市连续降雪，在迎来清新空气的同时，也为整个城市的交通带来了严峻的挑战。交警部门累计出动警力上万人次，拖移故障车上千辆，累计帮扶的群众5300余人，为数百万人群推送出行信息。

帮扶的群众5300余人 路况咨询的电话剧增

近几日，因大雪造成的路面结冰，使得道路行车的安全系数大幅降低，市民出行困难。交警部门启动紧急路况信息发布机制，每天定期发布路况综合研判及预测信息，高频发布实时路况提醒，连日来通过官方微博已连续发布雪天路况提醒信息170余条，使用微信为数百万人群推送雪天出行信息。

同时出动所有拖移清障车，驻扎在高架桥及隧道出入口，应对可能发生的突发事件，成立6个信号灯保障小组保障全市信号灯在恶劣天气下的正常运转，到目前为止，抢修的信号灯设施已接近30处。从1月3日以来，拖移故障车上千辆，累计帮扶的群众5300余人，出动警力上万人次参与街面积雪的清扫。

降雪以来，西安交警指挥中心陆续接到事故报警电话累计达到3067起，较以往有所下降。但关于路况咨询的电话剧增，达到了10713个，与上周相比多出了25%。交警部门已启动二级勤务响应机制，全警动员停止休假，将所有警力投入到道路清雪及事故应对工作当中。

尽量减少驾车出行 以下路段事故频发请注意

交警部门通过近日事故报警情况分析，雪天西安绕城高速、二环等快速干道、城市坡道、以及丰庆路、丰禾路等路段为近日雪天事故易发路段，希望广大市民尽量减少驾车出行，特别是新手、无冰雪路面驾驶经验的驾驶员，尽量不开车，改为采用步行、乘坐公交车、地铁等公共交通工具，避免拥堵和发生交通事故。

如果确需开车的，请一定合理选择通行路线，尽量绕开坡路和车辆饱和路段，选择支路、次干道等，特别是后驱车、轻型面包车等，更应该避开坡路路段行驶。途径太白立交、朱雀桥向西、长安立交向东、小雁塔十字南北双向、和平门隧道出入口、朱宏路立交、互助路转盘等易结冰路段尤其要提高警惕。

驾驶员出行前要注意接收路况信息，以及西安交警的各类道路提示信息和西部网、陕西头条客户端发出的各项推送，合理安排出行。遇轻微事故要快处快赔，尽快撤除现场，避免因事故占用道路资源造成交通拥堵加剧。近日西安还将会持续降雪，交警部门将继续安排警力开展除雪保畅工作，一旦在道路出行时发生突发状况，请及时拨打122电话进行求助。

编辑： 呼乐乐