长安区各部门24小时不间断清雪除冰 确保市民安全出行

西部网讯 连日来的降雪天气，让西安市各个街道都有了不同程度的积雪，为了防止积雪成冰，长安区全体机关干部和志愿者们24小时不间断上街清雪除冰，保障市民群众出行安全。

长安区城市管理部门每天出动环卫和绿化人员3700余人，出动各类车辆60余辆，从1月3日晚开始在环山路和城区主要路段大面积抛洒融雪剂共计200余吨，清扫道路积雪，严防道路结冰，清理绿化树木积雪，防止积雪压断苗木造成安全隐患。同时，组织全体城管执法人员360人上街协助和督促沿街6351家商户、单位落实“门前三包”责任，清扫门前积雪。该区城市管理部门还及时成立应急分队50人，根据天气状况实时调整应急队伍，24小时在岗，及时处置突发情况，确保市民安全便捷出行。

为了确保道路安全、畅通，交警长安大队启动应急预案，各中队增派警力，加强积雪、结冰道路疏导和保障。城区中队民警联合环卫工作人员，在辖区内上坡路段人工抛撒融雪剂，清理道路积雪，为车辆行人开辟通畅道路。 秦岭中队民警在沣峪口对进山车辆进行检查，并提醒配好防滑设备。王寺中队民警在108国道设立检查点，对两客一危车辆进行安全检查，并要求车辆安装防滑链。

为切实做好极端严寒天气流浪乞讨人员救助管理工作，有效维护生活无着流浪乞讨人员基本生存权益，1月3日晚，长安区民政局连夜带领区救助管理站工作人员沿区内主要街道、广场开展上街巡查工作，救助街头、地铁站流浪人员。

公安长安分局民警工作不断档，在樊家十字的反恐点，公安长安分局特警们用铁锨、抹布等工具把地面上、警车上的雪都清理干净后，依旧精神抖擞的伫立在寒风之中守护着市民的安全。在西安通往安康、重庆的主要干道，民警冒雪疏导交通，加快铲雪除雪进度，守护着过往车辆和隧道的安全。在沣峪口，滦镇派出所在沣峪口检查站照例开展安全检查工作，并且对开往秦岭山的车辆是否有防滑链进行盘查。

国网西安长安供电公司立即启动恶劣天气应急预案，组织5支巡视队，27个供电所，共计100余人，30辆抢修车，对重要设备和大负荷线路情况、温度等数据进行重点检查并建立跟踪卡，公司组织运维人员通过红外测温，加强站内设备运行状况监视，对所辖变电站的主变压器、重载设备、充油充气设备等重点巡视和监控，确保每个设备正常运行。

为保障各个景区企业安全、游客出行安全，长安区旅游民族宗教局要求各景区立即启动除雪应急预案，同时积极组织景区开展清除积雪大扫除活动，确保各景区道路等通畅，为游客出行扫除障碍。

编辑： 呼乐乐