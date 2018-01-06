陕西多条高速公路因降雪封闭 部分路段有车辆滞留

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 惠鑫）今天（1月6日）的降雪导致陕西省多条高速公路暂时封闭，陕西省各级交警部门全员上岗执勤保平安全，紧急情况必须通行的车辆，将由警车护送。

今天中午，京昆高速西禹段龙门出入口暂时封闭，近百辆货车滞留。其中6辆货车载有1000头鲜活生猪。由于天气寒冷，极易造成损失。正在执勤的渭南市公安局交警支队韩城大队民警，迅速协调，在确保安全的前提下，先放行这六辆拉运鲜活生猪的货车。

现场民警：“保持车速，拉大车间距，一定要安全驾驶，希望你们能顺利的达到目的地。”

为确保安全，每辆车都安装上防滑链，并由交警驾车护送至西安。

受降雪天气影响，今天，青银高速陕西段；包茂高速陕西段；银昆高速陕西汉坪段；福银高速永寿段；沪陕高速西商段；西咸北环线高速、不同程度封闭。

由于高速路入口封闭处于动态，有出行计划的司乘人员，要提前拨打陕西交通服务热线12122咨询。

据省气象台预计，从7日开始，我省大部分地区将迎来强降温天气，降温幅度在4到6度之间，路面容易结冰，交警部门提醒，驾驶员要谨慎驾驶，并保持车距。

咸阳市公安局交警支队高交大队民警席强：“雨雪天气在高速行车的时候，避免猛踩刹车，遇到侧滑的时候紧握方向盘，高速路上发生交通事故，及时拨打报警电话122，在车后来车方向150米，摆放警示标志，并打开双闪灯，人员站到安全地方。”

编辑： 张娟