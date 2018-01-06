西安市政府发出“同心协力 全员参与 共御冰雪”倡议书

西安市各级各部门各企事业单位，驻市部队、机构、高校，各志愿者组织，广大市民朋友们：
新年伊始的绵绵大雪，给古城西安穿上了一层厚厚的银装，显得格外美丽；同时改善了空气质量，缓解了农业旱情，让人更加喜爱。但是，此轮降雪雪情急、雪量大、持续时间长，我们虽已组织力量积极应对，并启动了气象灾害（暴雪）市级应急响应，各级各相关部门和广大环卫人员昼夜奋战，但市区大部分路段、街区和农村道路两侧仍有大量积雪，极易发生次生冰冻灾害，给广大市民群众交通出行和生产生活带来不利影响。为此，市政府向全市发出倡议：
1. 全市各级机关、企事业单位、驻市部队、机构、高校都要积极行动起来，全员发动、全员参与，按照市委市政府两办通知要求，迅速组织开展各自区域内的积雪清扫清理活动。
2. 全市各志愿者组织要广泛发动志愿者，大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”志愿服务精神，积极参与市区重要路段、重点区域和社区、农村主要道路积雪清扫清理活动。
3. 各沿街商铺、门店都要自觉行动起来，按照“门前三包”要求，配合环卫人员，及时主动自扫门前雪，方便市民出行和消费者购物。
4. 广大市民要充分发扬主人翁精神，人人参与、人人出力、人人共享，积极投身到这场清除积雪的行动中来，尽量减少私家交通工具使用，时刻注意道路交通安全。乘坐公共交通时要注意保持秩序，防止发生拥挤和踩踏事故。
5. 全市老年人、孕妇等特殊人群，在冰雪天气尽量减少外出，防止发生摔伤等安全事故，为全市打赢“共御冰雪”攻坚战尽心出力作贡献。
6.全市各级各部门各单位要强化责任落实，特别是各级领导干部要认真履职尽责，站在一线、干在前头，扎实做好组织发动工作，细心排查各类安全风险隐患，有针对性地做好应对防范工作，避免发生次生、衍生灾害，确保广大市民群众出行安全和城市安全运行。
让我们迅速行动起来，同心协力、全员参与、共御冰雪，汇聚社会正能量，为营造安全、畅通、文明、有序的城市环境贡献自己的一份力量！
西安市人民政府
2018年1月6日
编辑： 张娟
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