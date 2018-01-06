新闻频道 > 本网原创

西安市政出动融雪车780辆 保障立交、高架等正常运行

时间：2018-01-06 15:48:37  来源：西部网-陕西新闻网  作者：陈嘉伟

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。

西安市政出动融雪车780辆 保障立交、高架等正常运行

1月6日凌晨4时起，西安市又迎来新一轮降雪天气。为了防止路面结冰，方便市民出行，西安市政部门各融雪责任单位针对辖区内立交桥、高架桥、下穿通道、人行天桥及重要路段持续进行除雪除冰工作。

西安市政出动融雪车780辆，保障立交、高架等正常运行。

西安市政出动融雪车780辆，保障立交、高架等正常运行。

西部网讯（记者 陈嘉伟）1月6日凌晨4时起，西安市又迎来新一轮降雪天气。为了防止路面结冰，方便市民出行，西安市政部门各融雪责任单位针对辖区内立交桥、高架桥、下穿通道、人行天桥及重要路段持续进行除雪除冰工作。

西安市政部门重点针对立交桥桥面及上下坡道、人行天桥踏步等设施的边角部位进行再检查、再清理。安排人工清除人行天桥积雪，出动平地机、除雪铲车等大型机械对立交桥、下穿通道等上下坡道处集中清雪，并对局部清理不到位的路段抛洒融雪剂，防止路面结冰。同时对立交桥、高架桥、下穿通道梁下结出的“冰溜子”进行清除，保障行人和车辆安全通行。

1月6日4时至6日15时，市政部门共出动融雪车辆780辆次，出动平地机14台次，消雪铲车25台次，出动融雪巡视、值班人员950人次，抛洒环保融雪剂90余吨。

清除东二环金花隧道、太乙路下穿通道、长缨路高架桥、长安路立交、红旗立交等桥梁的冰溜子50余处。

目前降雪还在继续，市政部门清理积雪积冰、清除冰溜子、巡视桥梁设施等工作也还在继续进行当中。立交桥、高架桥、下穿通道、人行天桥等设施运转正常。

编辑： 张娟

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
  • 了解陕西大事 关注陕西头条
  • 陕西本地最火图片社交APP

世相/发现

民生热线

视频

西安曲江六号一家五口被害案被告人全盘翻供

降雪低温天气 西安供热企业保障供暖质量

DISCOVER SHAANXI

忒别忒

线上超市配送服务测试第二弹丨谁能称霸宝鸡？

全景

专题