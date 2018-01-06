西安市政出动融雪车780辆，保障立交、高架等正常运行。

西安市政出动融雪车780辆，保障立交、高架等正常运行。

西部网讯（记者 陈嘉伟）1月6日凌晨4时起，西安市又迎来新一轮降雪天气。为了防止路面结冰，方便市民出行，西安市政部门各融雪责任单位针对辖区内立交桥、高架桥、下穿通道、人行天桥及重要路段持续进行除雪除冰工作。

西安市政部门重点针对立交桥桥面及上下坡道、人行天桥踏步等设施的边角部位进行再检查、再清理。安排人工清除人行天桥积雪，出动平地机、除雪铲车等大型机械对立交桥、下穿通道等上下坡道处集中清雪，并对局部清理不到位的路段抛洒融雪剂，防止路面结冰。同时对立交桥、高架桥、下穿通道梁下结出的“冰溜子”进行清除，保障行人和车辆安全通行。

1月6日4时至6日15时，市政部门共出动融雪车辆780辆次，出动平地机14台次，消雪铲车25台次，出动融雪巡视、值班人员950人次，抛洒环保融雪剂90余吨。

清除东二环金花隧道、太乙路下穿通道、长缨路高架桥、长安路立交、红旗立交等桥梁的冰溜子50余处。

目前降雪还在继续，市政部门清理积雪积冰、清除冰溜子、巡视桥梁设施等工作也还在继续进行当中。立交桥、高架桥、下穿通道、人行天桥等设施运转正常。

编辑： 张娟