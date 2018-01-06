西安明起向市场投放5100吨政府储备菜 共27个投放点

西部网讯（记者 熊惠玲）记者今天（1月6日）从西安市商务局获悉，近日，西安普降大雪，全市主要蔬菜销售价格略有上扬，根据市委、市政府办公厅关于做好雨雪天气应急工作的指示要求，为平抑市场价格，保障市场供应，商务部门明起将在西安市27个投放点投放政府储备蔬菜，以满足广大群众的消费需求。

据了解，本次投放时间为2018年1月7日—2018年1月11日。投放品种为土豆、白萝卜、白菜、大葱、胡萝卜、冬瓜、南瓜、洋葱等9种政府主要储备蔬菜品种。本次投放数量为总储备量的30%，共计5100吨。

投放地点：

1.欣桥市场 西安市昆明路西段380号

2.米禾超市南二环店 御城龙脉刘家庄小区

3.米禾超市北二环店 长安易居北门西丁字路口

4.米禾超市西航店 西航花园中心广场

5.米禾超市龙湖店 龙湖香堤北门对面

6.米禾超市十里铺店 灞桥区北路骨科医院

7.米禾超市十四街坊店 万寿路十四街坊

8.米禾超市陕日报社店 标新街陕西日报社南门

9.米禾超市永辉路店 凤城七路荣华北经城

10.米禾超市丰禾路店 丰禾路蔚蓝花城41号

11.嘉品生活碧林湾店 芙蓉东路中海碧林湾小区北门

12.嘉品生活悦美国际店 长安区樱花二路悦美国际小区

13.嘉品生活小叮当店 莲湖区玉祥门转盘

14.铁路局双维超市 友谊东路铁安二街

15.鲜滋味生鲜店 朱雀大街南段三兴园小区

16.克峰超市南窑头店 南窑头西村立客购物广场

17.克峰超市玄武路店 公交六公司玄武路

18.克峰超市矿山路店 矿山路桐树湾菜市场

19.克峰超市八府庄店 八府庄园6号楼

20.克峰超市新房村店 新房村名都购物广场

21.克峰超市凤城七路店 凤城七路百姓购物广场

22.速购生活便利店 奥林匹克花园西门

23.速购生活邮电大学店 邮电大学家属东区

24.蔬菜便民车 曲江翠竹园

25.蔬菜便民车 凤城九路文景东区

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编辑： 张娟