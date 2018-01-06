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西安胡家庙水果批发市场大棚发生坍塌 8人受伤

时间：2018-01-06 13:52:14  来源：西部网-陕西新闻网  作者：陈嘉伟

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西安胡家庙水果批发市场大棚发生坍塌 8人受伤

1月6日早上10:18分，位于华清东路的胡家庙果品批发市场顶棚发生部分坍塌，坍塌面积1500平米。在事故中共有七名商贩和一名市场管理人员受到轻伤，已经被分别送往北方医院和华山医院。

西安胡家庙水果批发市场大棚发生坍塌。

市场内人员已经撤离，整个市场已被关闭。

西部网讯（记者 陈嘉伟） 1月6日早上10:18分，位于华清东路的胡家庙果品批发市场顶棚发生部分坍塌，坍塌面积1500平米。在事故中共有七名商贩和一名市场管理人员受到轻伤，已经被分别送往北方医院和华山医院。

目前市场内的人员已经撤离，整个市场已被关闭。公安、城管、安监部门的工作人员正在现场处理善后事宜。

编辑： 高政超

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