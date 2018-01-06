受降雪天气影响 6日西安北车站14趟管内高铁停运

西部网讯（记者 陈嘉伟）1月6日，记者从西安铁路局客户服务中心了解到，受新一轮降雪天气影响，1月6日西安北车站管内共有14趟列车停运：
武汉至西安北G856/7次、G858/5次；
西安北至上海虹桥G1918/5次；
上海虹桥至西安北G1940/1次；
西安北至义乌G1900/897次；
义乌至西安北G1898/9次；
西安北至北京西G656次、G658次、G662次；
北京西至西安北G665次、G25次、G669次；
西安北至天津西G1712次；
天津西至西安北G1711次列车临时停运。
铁路部门还提醒买了以上停运车次车票的旅客，可在30日内（含当日）持车票办理退票，退票时不收取退票费。通过网络购票未换取纸质车票的旅客，可在12306网站办理退票；已换取纸质车票的旅客，可到任意车站退票窗口办理退票。
西安北车站提示：由于受降雪影响，近期车站管内晚点、停运列车较多，最新列车动态和信息请注意车站广播和公告，或拨打12306客服电话进行咨询。也可以关注“西铁资讯”官方微博、“西铁西安北火车站”官方微博来了解，以免影响行程。
编辑： 陈嘉伟
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