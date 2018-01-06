西部网讯（记者 陈嘉伟）1月6日，新一轮降雪如约而至，记者从陕西省高速公路收费管理中心了解到，受降雪天气影响，陕西部分高速公路因路面结冰封闭，截至1月6日11时，因路面结冰封闭的高速公路有：

1.青银高速陕西全段所有收费站入口、陕晋界收费站出口暂时封闭。

2.延西高速西耀段马额、铜川新区收费站入口往西安方向禁止七座以上客车和货车通行，锦阳湖至花石崖之间所有收费站入口暂时封闭，界桩立交往西安方向暂时管制，前往延安方向的车辆由马额收费站分流；黄延段所有收费站入口禁止七座及以上客车和危化品运输车辆通行。

3.包茂高速榆靖段所有收费站入口暂时封闭；延靖段延安北至镰刀湾之间所有收费站入口禁止七座及以上客车和货车通行，天赐湾至靖边东之间、西延段阿党至延安南之间所有收费站入口禁止七座及以上客车和危化品运输车辆通行；安川段西安方向万源主线站至陕川界主线站之间牛角坪隧道内K1185+997处发生交通事故，事故路段临时交通管制，事故正在处理，陕川界收费站入口暂时封闭。

4.榆绥高速、渭玉高速、铜旬高速、咸旬高速、榆神高速、神府高速、神佳米高速所有收费站入口暂时封闭。

5.延志吴高速招安收费站入口禁止七座以上客车和两轴以上货车通行，侯市至吴起之间所有收费站入口禁止七座以上客车和危化品运输车辆通行。

6.青兰高速宜富段所有收费站入口，榆佳高速所有收费站入口禁止七座以上客车和危化品运输车辆通行。

7.福银高速西长段六村堡、咸阳东、机场西收费站入口禁止七座以上客车和危化品运输车辆通行，西张堡至陕甘界之间所有收费站入口暂时封闭，前往长武方向的车辆从西张堡收费站分流；商漫段闫村至漫川匝道之间所有收费站入口暂时封闭；蓝商段杨斜、南城子、商洛西收费站入口暂时封闭。

8.银昆高速宝鸡段所有收费站入口禁止客车和危化品运输车辆通行；汉坪段坪坎收费站、汉川段陕西南郑收费站出入口暂时封闭。

9.沪陕高速商界段、西商段灞源至玉山之间所有收费站入口暂时封闭。

10.连霍高速西渭段新丰至秦东之间所有收费站入口，西宝段三桥、咸阳南、咸阳至陈仓之间所有收费站入口禁止客车和危化品运输车辆通行，宝鸡方向咸阳西至兴平之间K1087+900处发生交通事故，占用一个行车道，前往宝鸡方向的车辆由咸阳西分流下高速。

11.京昆高速西禹段所有收费站入口暂时封闭；西汉段三星、户县、涝浴收费站入口往汉中方向禁止七座以上客车通行，纸坊至金水之间所有收费站入口双向禁止七座以上客车通行；汉宁段所有收费站入口禁止七座以上客车和危化品运输车辆通行。

12.西咸北环线高速泾阳北、永乐东、高陵西、新市收费站入口暂时封闭，西禹高速转西咸北环线高速高陵北立交双向管制。

13.绕城高速内环方向阿旁宫立交至帽耳刘立交之间K36+400处发生交通事故，占用两个行车道，通行缓慢。

编辑： 陈嘉伟