1月5日上午西安地铁二号线出现故障。

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 王渭征 王兵兵 惠鑫 蒋俊 曹媛媛）公交挤不上、出租打不到、地铁出故障。今天（1月5日）在西安，市民关于乘坐公共交通出行时遇到的各种麻烦事，成为热议的话题。久违的一场大雪，似乎并没有给大家带来高兴，而是“闹心”。

今天早晨，好不容易等到一辆公交车，但还是没有挤上去，这让郑女士着了急。

郑女士:“我等的是603，但是还是等不到车。特别崩溃，等不到公交车，打车也打不到。”

家在西安市长安南路的李先生，在东郊的十里铺附近上班，等候不来、挤不上去的公交车，让他也十分无奈。

李先生：“目前还没看见我坐的那个车，今天公司好多人都迟到了。”

1月2日，陕西省气象局专门召开新闻发布会通报，我省将迎来2010年以来强度最大、范围最广的降雪天气过程，部分地区将出现大到暴雪。省气象灾害应急指挥部办公室同时也发出了做好暴雪天气防御工作的紧急通知，要求交通、铁路、航空、电力等部门和单位高度重视，积极应对。

1月4日凌晨，强降雪抵达西安。一大早，屋顶、路面、车体都覆盖上了厚厚的积雪。为了省心、安全，大多数人都选择了公共交通上下班和外出。而对于公交车司机来讲，他们也想多拉快跑，但就是提不上速度。

公交车驾驶员张师傅：“路面净结着冰，溜光溜光的，刹车不敢踩，车容易侧滑，进站速度快了以后，容易侧滑，收不住，只能慢慢滑行着走。像我们平常这条线一个来回，整圈儿，有两个小时就够了，现在需要3个小时将近4个小时。”

公交候不来，来了挤不上。到了5号早晨，部分上班族和外出的人又将希望寄托在了出租车上。为了赶火车，李女士和朋友今天专门起了个大早，准备从西安市纬一街十字去火车站。

记者：“出租能挡上不？”

李女士：“完全挡不了，7点多出的门，现在都已经10点多了，过去了好多空车他都不接，我们去火车站。”

虽然西安市出租车管理处针对雨雪天气，启动了应急预案，可对于出租车司机来说，却没有起到约束作用。

5日早晨9点多，记者在西安市长安南路上好不容易候到一辆出租车，座位上还坐着乘客，对于车难打的事，司机也表示无奈。

出租车司机倪师傅：“我从3号开始就没跑，太危险了划不来，气也不好加，这刚出来，乘客多，就是不好跑，我出来试呢，能跑了跑，跑不了就回来了。”

公交挤不上，出租打不到，不少出行的人们又把希望寄托在了最靠谱的地铁上，而让大家万万没有想到的是，麻烦事又来了。

1月4日当天，西安地铁由于乘客迅速增加，部分地铁大客流车站，实施了阶段性限制客流措施。

西安市民：“小寨是一直不让进吗？”

地铁工作人员：“我们也在等通知，看啥时候让进。”

市民：“那会选别的交通工具吧，已经迟到了没办法。”

1月4日晚上，西安市委办公厅发布了《关于做好雨雪恶劣天气应对工作的紧急通知》，今天早晨，西安地铁二号线却又出现了问题。

市民：“地铁到这儿就停了，我们还要往行政中心上班呢，现在都上来了，乱成这个样子，往哪儿走都不知道。”

记者：“出门多长时间了？”

市民：“我7点半到现在了。”

在西安地铁二号线“市图书馆站”，电子牌上显示着地铁延误的提示信息，出入口围满了乘客，无奈地等待着列车到来。原本要坐十点钟高铁外出的市民李先生，眼睁睁地看着错过了乘车时间，干着急也没办法。

记者：“现在准备咋走?”

李先生：“打车么。”

记者：“能不能打上？”

李先生：“那想办法么，那咋办呢，这马上一会儿十点多的车。”

原来，今天早晨6点54分，西安地铁二号线北客站发生道岔设备故障，导致北客站至运动公园站行车中断，其他站点出现不同程度的延误。直到上午10点50分，地铁二号线才逐渐恢复运行。

公共交通，是城市的重要组成部分。陕西省委党校教授、法学教研室主任 杜宏宠认为，两天来，公共交通出现的问题，考验着政府的应急管理能力和水平。

陕西省委党校教授、法学教研室主任杜宏宠：“天气预报早都预报西安有大雪到暴雪，但是我发现我们政府直到昨天才出台相关应急预案，这是严重滞后的；第二是形势研判不精准； 第三应对措施不到位。既然有雪，肯定会结冰，但是我们发现公交车上没有防滑链，融雪剂也不是很到位；第四点是责任划分不明确，哪个人应该管什么？不是非常清楚；第五点信息沟通不通畅，地铁交警城管，包括气象预报部门之间信息存在某些壁垒。”

杜宏宠认为，灾害天气下，政府除了及时应对之外，还应该灵活对待，比如可以采取延迟上班，延迟上学等措施，错峰出行，减少对城市公共交通的压力。公共交通部门，也可以适当调整发车时间。另外，政府还应动员社会力量，及时清除积雪，确保路面畅通。

陕西省委党校教授、法学教研室主任杜宏宠：“那么在大雪的时候，我们可能需要更加畅通的，更加快速的交通工具及时到达单位，能看到我们政府的应急能力，政府的管理水平应当与人民群众的这种美好生活的需要是相适应的，相协调的。所以说，我想这次大雪对政府提出（敲响）了一个警钟，以后我们的应对应该更及时，沟通应该更畅通，反应应该更迅捷。下着大雪，空气清新了，我们应该感受到大雪给我们带来的不是痛苦，而是各种美好的愿景。”

据省气象台预计，今天晚上，我省又将迎来雨雪天气，但愿未来几天的公共交通，能够秩序井然，市民出行畅通安全。