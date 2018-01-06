西安交警发布周末44个易结冰路段预警提示

西部网讯（记者 刘望）今明（1月6日、7日）两天是周末，天气小到中雪，气温较低，道路将出现结冰情况，路面湿滑且通行情况差，预计车流量将增加。由于周末西安气温将持续保持在零度及以下，城市道路积雪未能完全融化，并且可能还会有降雪过程，未来两天道路通行条件仍不可放松警惕。

西安交警结合日常雪天交通路况分析，发布预警提示：

易结冰路段

太白立交双向掉头处、朱雀桥向西、长安立交向东、太乙路立交双向掉头处、和平门隧道出入口、长安路西安宾馆向南、高新十字向西掉头处、小雁塔十字南北双向、六村堡立交、朱宏路立交、石化大道、快速干道、西南二环桥上、210国道、环山路、雁引路、108国道、明光路七路十字到九路十字、鱼藻路、市政府南门、凤城十二路、凤城十一路、雁翔路、大唐不夜城、东新街、西五路、东五路、太华路、矿山路、长乐桥、咸宁桥、互助路盘道、太白南路、科技路、锦业二路、电视塔周边、长安路、丈八路、电子西街、电子二路、电子四路、白鹿原、港务大道、半坡立交。

出行提醒

1、周末天气情况复杂，请驾驶员朋友们外出提前关注天气预报，注意收听广播电台，及时关注西安交警微博、微信公众号和室外诱导屏提示信息。

2、如遇雪天，请大家开车谨慎驾驶，尽量选择公共交通出行，新手、无冰雪路面驾驶经验的驾驶员，尽量不开车，改为采用步行、乘坐公交车、地铁等公共交通工具。

3、开车时杜绝争道抢行、占道妨碍通行的情况发生，不要随意变道，注意互相礼让，减少人为因素对道路通行的不利影响。

4、雪天事故多发，遇小的车辆剐蹭事故，可通过“西安交警”微信公众号和全市各交通事故快处快赔服务中心处理，尽快撤除现场，避免因事故占用道路资源造成交通拥堵加剧。

5、雪天乘坐公交车请在站内等候，不要站在路面上，防止车辆侧滑引发事故。无论是坐公交还是坐地铁，希望大家都能相互理解，互相礼让，排队有序乘坐，既保障了安全，又体现了文明。

6、大雪冰冻，考验着服务者的热心和细心，也更考验我们每一个人的温情和爱心，希望大家能文明出行，西安交警将履职尽责为您保驾护航。

编辑： 刘望