全省文化系统学习贯彻《公共图书馆法》培训班开班

陕西省文化系统学习贯彻《公共图书馆法》，专家解读新法精神。

西部网讯（记者 刘璞华）《中华人民共和国公共图书馆法》已于今年元旦正式实施,为及时学习贯彻这部法律，1月4日至5日，由陕西省文化厅主办的“学习宣传贯彻《公共图书馆法》培训班”于1月4日-5日在西安举办。

专家解读新法：国家鼓励社会力量参与图书馆建设

在培训班主讲人之一，国家公共文化服务体系建设专家委员会主任，北京大学教授李国新看来，《中华人民共和国公共图书馆法》的颁布实施，是我国公共图书馆进程中的一件标志性大事。他从《公共图书馆法》的立法背景、立法过程、对公共图书馆事业发展的重要意义及其深远影响。

《公共图书馆法》法律条文的主要内容等方面进行了深入解读，既阐述了新时代我国公共图书馆应该朝着什么方向发展、坚守什么发展原则、承担什么历史重任；也明确了在推进公共图书馆事业发展中政府应该承担什么责任，图书馆应当有什么作为，社会公众享有什么基本权利等。

李国新教授指出，《公共图书馆法》的颁布，形成了有中国特色的公共图书馆法律界定，明确政府设立和保障公共图书馆的责任，促进公共图书馆服务于现代科技融合发展，推动社会力量参与公共图书馆事业建设，建立公共图书馆提供服务的法律规范。“该法为公共图书馆的体制机制改革明确了方向，未来我们要建立县域总分馆体系，建立健全法人治理结构。”李国新说。

随后，西北大学公共管理学院杨玉麟教授结合《公共图书馆法》，做了题为《公共图书馆办馆主体多元化》的专题发言。“2017年可以称作中国的公共图书馆年，从2017年3月1日《公共服务保障法》实施，再到《公共图书馆法》实施，多元化办馆主体得到了明确，公民、法人、其他社会组织都可以参与到图书馆的建设中来。”杨玉麟说。

实践分享：3500万投资图书馆 贫困县精神却很富足

1月5日上午，培训进入工作经验交流环节，蓝田县图书馆、铜川图书馆、安康市图书馆、神木市图书馆、西安文理学院图书馆、长安大学文化产业研究中心、陕西省图书馆等机构的代表分别发言，汇报交流了本单位的工作思路与基本做法。

值得一提的是，蓝田作为国家级贫困县，在发展公共文化事业上毫不松懈。在当地图书馆馆长的努力和田县委县政府的支持下，原本面积仅750平方米，馆藏不足万册的蓝田县图书馆获得了3500万元的投资。成为了如今拥有53万余册馆藏图书，年接待读者40余万人次的现代化图书馆。

在培训班最后，省文化厅副厅长李全虎发表讲话。他指出《公共图书馆法》是党的十九大之后全国人大常委会通过的第一部文化法规，也是继《公共文化服务保障法》之后我国公共文化领域的又一部重要法律，它的颁布与实施，将为公共图书馆的建设、运行和服务提供根本保障，同时也会对促进公共图书馆事业在法制的轨道上科学、规范、快速发展起到积极的推动作用。

他要求，要把学习贯彻《公共图书馆法》作为今年我省文化系统的一项重点任务，精心组织、认真部署、做好培训、宣传及制度建设等工作。

编辑： 刘望