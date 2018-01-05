西安临街商户签三包责任书 大雪后自己除冰保畅通

西部网讯 （陕西广播电视台《都市热线》全媒体记者 赵越 曹博棋）今天（1月5日）一大早，友谊路上的一排店面早早开了门，但不少店家不在店内做生意，却在店外忙活着，到底什么情况呢？
城管执法人员：“因为他们每一家商户都跟政府签订了门前三包责任书，他们门前的卫生以及各类脏乱的行为，都属于他们的门前自管区域，所以说他们有这个义务也有这个责任去清扫门前的积雪。”
昨天西安市碑林区城市管理局长安路中队已经督促了300余户商户清扫门前积雪，并对两户未履行三包责任的商户进行了封顶500元的处罚，今天剩余的雪水结成了冰，这不商家们又纷纷开始了除冰作业。
商户：“早上干了半个小时了，鼻涕都快冻掉了。各自把自己家门口清理了，群众走路也就方便一些了。跟家里产粮食一样，又干净又好，干干净净就不滑了嘛，方便大家也方便自己嘛。”
由于最近的大雪天气是西安近几年来少遇的情况，所以各个商户的准备也并不充分，自家常用的扫把、簸箕已经不能满足除冰的需要，商户们大都是借用城管执法人员或保洁人员的铁锹、大扫把等工具，轮流除冰。
记者：“昨天它们还是非常漂亮，白白的雪花，但到了今天，一晚上之后，表面上的雪除了但是底下的冰已经非常厚实了，那么像这些关着门的店面的门口，就只能由城管队员和保洁人员来清理了，这也是我第一次干这个除冰的活，才十来分钟的时间我的手已经通红，不太灵活了，基本上都得先把它们这样子敲碎，敲碎之后才能铲走，铲到树坑那里，等待它们融化之后，彻底渗透下去。”
虽然很冷很辛苦，但每家门前三五平米的干净路面串联在一起，便形成了一条雨雪天的暖心路。当看到过往的行人不必再小心翼翼地担心滑倒，终于可以安心迈开大步前进的时候，商家们不仅是完成了分内责任，更收获了劳动所带来的满足与喜悦。
编辑： 肖昌希
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