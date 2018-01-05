西安一小区停水 住户多为老人雪天提水让人操心

西部网讯 （陕西广播电视台《都市快报》全媒体记者 折华戈）这两天路面比较湿滑，我们正常走路都很小心，就怕摔跤，可是有些人还得两手提着水桶，着实不容易。
西安西郊的玉林小区已经停水三天了，大伙都是拿着水桶到处找水。
记者：“提水到多远的地方。”
小区住户：“到我女儿的单位，要一站路。”
小区住户：“肯定不方便，滑嘛。”
张师傅：“现在到处找水，就没办法，接点水都不容易，昨天走到这我还滑了一跤。”
张师傅说，离他们近一点的地方就是小区附近的商铺，远一点则要走将近一公里的路。
小区住户：“我们都奔七十岁的人了，现在雪下得这么大，这一排好心的店铺都让我们提呢，但我不好意思再提了。”
附近商铺老板：“就是居民岁数大了，经常在我们这提水。”
小区住户：“这是刚提的水，在外面提的，给食堂的人说说好话，提了一桶水。”
张师傅：“大冷天的，上个厕所都没水，最后还得过两条马路，到五百米外上厕所。”
张师傅说他们这是个老小区， 住户们年龄都偏大，一直这样提水也不是个办法，随后张师傅拨通了主管他们小区的西安玉林工贸总公司服务中心的电话。
张师傅：“麻烦问一下这个水管什么时候能修好。”
玉林公司服务中心负责人：“预计今天晚上想办法给你们送。”
张师傅：“我急啊。”
玉林公司服务中心负责人：“我比你急，我压力也够大的。”
西安玉林工贸总公司服务中心的负责人说，小区停水是因为水管炸裂了，也希望像这位说的那样，尽快给住户们供水，老人们不用再冒着危险去提水了。
编辑： 肖昌希
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