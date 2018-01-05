西安一老人误信“能给女儿减刑” 被骗走五万元

西部网讯 （陕西广播电视台《都市快报》全媒体记者 苏宇帅）2017年8月，张大姐的女儿因为贩毒被公安机关抓获，前不久，她在看守所看望女儿的时候，有人说能帮她女儿减刑，老太太一时糊涂就上了当。

张大姐：“碰见一个人说她有背景，她认识检察院的人，她说可以给我家孩子少判点刑，当时我没太相信。”

一开始张大姐没当回事，可在随后的几次接触中。

张大姐：“到法院的时候，她又说她认识法院的人，当时我就相信了，因为她领了一个人说是公安的。”

随后张大姐便将5万元现金当面交给了李某，可左等右等没见动静，这时张大姐终于发现不对劲了。

张大姐：“到最后根本就不是这回事，原来案子是啥样子还是啥样子，这个李某，跟她要钱她一直搪塞我，要不然就是关机。现在彻底打不通电话了。”

恍然大悟的张大姐面对这样的情况悔恨不已，动了歪脑筋结果还被骗了。

张大姐：“我这个钱是我存的养老钱，我现在过年都没办法过，希望她站出来把钱还给我。”

陕西洪振律师事务所律师闫正阳：“在我国刑事审判中，除了犯罪嫌疑人自己有自首立功坦白等重大立功表现之外，没有任何单位和个人可以随意干扰到审判程序的正常进行，张女士这个情况明显属于受骗，建议她向公安机关报警。”

随后记者陪同张大姐向辖区警方报了警，目前案件正在进一步调查之中。

编辑： 肖昌希