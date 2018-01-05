西安一男子持刀砍死妹妹妹夫 或因赡养老人纠纷

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》全媒体记者 佘燕峰 王喜民）昨天（1月4日）早上，在鄠邑区甘亭镇东阳村，一位姓杜的男子和他的妻子被人砍倒在雪地里，而行凶者的身份让谁都没有想到。
在鄠邑区甘亭镇东阳村的杜某家中，老母亲痛哭流涕，姐姐悲痛欲绝。而年幼的小儿子惊恐的看着大人们的异样，他还不知道，自己年轻的父母已经遇害身亡。
杜某亲戚：“凶手身上带了几个刀，把人砍得不成样子，当时两个人就都不行了。”
记者了解到，昨天早上七点多钟，35岁的杜某和妻子送孩子上学回家，在邻村的村口遇到了凶手。当时的目击者告诉记者，双方并没有太多的交流，行凶者就拿出随身携带的刀砍向两人。而民警接警赶到现场的时候， 凶手并没有离开。
杜某亲戚：“凶手和死者是挑担关系，死者他姐夫。说是前段时间就拿砖追死者的妻子，没打上。”
据了解，死者丈人家是甘肃天水人，家中有六个女儿，凶手是四女儿的丈夫，死者是六女儿和六女婿。为了讨生活，多年前凶手的岳母和四女儿四女婿一家也搬到了鄠邑区，来投奔六女婿。好端端的一家人，为何相互间的关系会落得如此地步呢？
杜某亲戚：“因为赡养老人的问题，关系不太好。”
记者了解到，死者的岳母之前因病住院，在照看以及费用的问题上，四女婿始终有些意见。而这，也很可能是悲剧的主要原因。
据了解，凶手今年40出头，膝下有三个孩子，而死者也有两个孩子 ，一个大家庭的矛盾，现在成了两个家庭的悲哀。
事情发生后，行凶者被辖区派出所带离，而在邻村凶手租住的院落里，民警也对房东进行了详细的问询 ，案件的具体细节警方还在调查之中。
编辑： 肖昌希
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