西安地铁就二号线故障向市民道歉 7日内可办理退票手续

西部网讯（记者 鄢山宇）今天（1月5日）上午6点54分，西安地铁二号线北客站上行列车进站时发生道岔故障，受此影响，北客站至运动公园站行车中断。西安地铁就此次运营故障给市民出行带来的延误致歉。乘客可持车票七日内到任意地铁站办理退票手续，也可向车站工作人员索取致歉信，供乘客向工作单位做考勤证明。

据了解，接到故障报告后，地铁公司立即启动应急预案，组织工电、通号等各相关专业人员参与抢修，并紧急组织运动公园站至韦曲南站通过小交路运行保持正常运营。故障发生后，市委、市政府主要领导先后批示要求迅速抢修，力保安全畅通。公安部门第一时间派出大量警力协助车站维护现场秩序，公交公司立即启动应急接驳预案，先后安排15辆公交车在行政中心站、运动公园站配合客流疏散。

上午9点20分，二号线恢复北客站至行政中心站载客单线双向往返运行；10点50分，经专业人员紧急抢修，道岔故障排除，运营秩序逐渐恢复；12点08分，全线全面恢复正常运营秩序。

对此次运营故障给广大市民出行带来的延误，西安地铁向大家致歉。下一步将加强设施设备巡查、完善应急预案、强化督导检查，进一步提升运营服务水平，努力为市民提供更加快捷、安全、准点的出行服务。

编辑： 肖昌希