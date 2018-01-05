秦知道丨为什么说陕西特别需要现代文化艺术？

话剧《平凡的世界》亮相第三届陕西省现代文化艺术节。

作为中国最具有深厚历史文化背景的标志性省份，陕西在中国文化版图上的地位无疑举足轻重。可就是这样一个我们国家的文化大省，长久以来给人的印象却总是面朝黄土背朝天，裹着头巾打起腰鼓尘土飞扬的刻板印象。

周秦汉唐、晨钟暮鼓是陕西，革命圣地、红色家园是陕西，摇滚嘻哈、爵士流行这也是陕西。陕西太需要一个将本土“厚积”的现代艺术光芒从深厚历史文化积淀中向世人“薄发”的机会。

也正因如此，2017年在陕西省第十三次党代会报告里将“彰显新形象”作为未来五年陕西发展“五新”战略的重要组成部分，同时提出全面展示陕西“历史与现代交相辉映、传统与时尚完美融合”的新形象，更加坚定了陕西的文化自信。

话剧《白鹿原》压轴首届陕西省现代文化艺术节。

艺术精品树立品牌效应 展示陕西全新形象

陕西人艺制作的话剧《白鹿原》曾被陈忠实先生称之为“最满意”的版本，自2015年作为首届陕西省现代文化艺术节压轴演出亮相以来，已在全国进行了上百场次的巡演，并且几乎场场都能收获爆满的上座率和排山倒海般的掌声，让无数观众为之动容。

2017年岁末，同样是在陕西省现代文化艺术节上，也同样是陕西人艺的作品，作为第三届陕西现代文化艺术节的开幕演出，话剧《平凡的世界》再一次触动了陕西观众，大获成功。而这部剧还未公演，就凭借“陕西人艺”已经形成的品牌效应，收到了境内外142场演出的邀请，其中包括国内71家剧场和国外20场演出，档期持续三年之久。

陕西省现代文化艺术节已成功举办三届，集中展示了陕西省近年来现代文化艺术发展成绩，以《白鹿原》《平凡的世界》等为代表的艺术精品在艺术节上的亮相，陕西省现代文化艺术节已成为国内屈指可数的综合性现代艺术节。

陕西省文化厅曾对媒体表示，举办这样的艺术节，就是希望让更多的群众欣赏到高质量、多样化的文艺作品，使人民群众共享文化发展的最新成果。同时向外界展示陕西现代、开放、新潮的一面，用现代文化元素展现了一个时尚、文明、和谐发展的新陕西，进而树立陕西历史与现代交相辉映、传统与时尚完美融合的新形象。

市民只需要用100元购买，就可以享受价值500元的“惠民卡”购票优惠。2016年第11届中国艺术节在陕西闭幕后，陕西随即将“永不落幕的艺术节”这一概念通过一张小小的“惠民卡”深入人心，让艺术精品对群众而言变得触手可及。

市民参观第三届陕西国际现代美术作品系列展。

市场成熟 更多文化精品将从陕西走向全国

不同的艺术家对现代艺术的理解也许不尽相同，但可以肯定的是，与传统艺术相比，现代艺术更加贴近我们这个时代和生活在这个时代里的每一个个体。此外，现代艺术的表现形式和门类也显得更加多元化，不仅是话剧、舞剧，甚至光影剧等一些随着科技发展而产生的艺术形式也可以被囊括在现代艺术的范畴里。

话剧、舞剧、音乐剧，画展、影展、雕塑展，音乐厅、小剧场、大剧院……

这些年，随着演出场馆增多，在西安早已形成了“周周有演出”的文化市场，在演出旺季，甚至出现一天十余场演出的场面，这在以前似乎不可想象。

除话剧《平凡的世界》重磅亮相外，仅在第三届现代文化艺术节上，取材于莫泊桑同名小说的秦腔现代戏《项链》、新年交响音乐会、陕西国际现代美术作品系列展、“盛放2017”陕西省现代摄影艺术展等一大批演出，在岁末年初就为古城观众奉献了一道文化盛宴。

西安本土的演出制作团队告诉记者，过去他们在外地看到顶级的演出想要带回西安，跑遍西安各大演出场馆却没有一个能够达到满足国际演出水准的硬件要求。可今天，我们不仅能够将国际顶尖的演出引进陕西，更拥有了自己制作高水准的艺术作品并且推向全国巡演的能力。

陕西2017岁末奏响《新年音乐会》 市民在交响乐中跨越新年。

30多年前，西安是中国第一批举办现代艺术展的城市。而现在，永久落户陕西的丝绸之路国际艺术节已经成功举办了4届，第11届中国艺术节在陕西成功举办，已成为西安年度音乐盛宴的西安国际音乐节成功走过了16个年头，一年一度的现代文化艺术节惊喜不断……

这些演出节品牌的落户在不断丰富和确立陕西的文化演出市场，同时也在陕西潜移默化培养出了一大批热衷现代文化艺术的粉丝，让一波又一波文化精品从三秦大地走向全国、走向世界。

或许，现代文化艺术对陕西而言已经并不仅仅是一个艺术节这么简单。通过现代文化艺术节等文化品牌平台，陕西不仅可以集中展示在现代艺术创作方面取得的新成就，更重要的是发现和培养一批青年艺术人才，鼓励陕西艺术工作者在立足陕西深厚传统文化底蕴的同时，不断创作出体现时代精神、符合当代观众审美习惯的优秀文艺作品，满足我省人民群众多层次的精神文化需求，推动我省文化艺术事业的繁荣发展。

通过这么多年不断地引进和推广现代文化艺术，陕西的现代艺术正朝着多元化的方向前进，无论是艺术创作还是生态环境都发生了有目共睹的巨大改变，陕西正在成为中国现代文化艺术发展的重要阵地。

编辑： 张澍田