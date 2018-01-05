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西安警方全警联勤 及时应对地铁大客流确保安全

时间：2018-01-05 19:24:27  来源：西部网-陕西新闻网  作者：赵昊

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西安警方全警联勤 及时应对地铁大客流确保安全

为应对客流紧急增大，西安市公安局地铁分局紧急出动，疏散人员，确保了站内安全稳定。

西安警方全警联勤，及时应对地铁大客流确保安全出行。

西部网讯（记者 赵昊）今天（1月5日）上午，因西安地铁2号线北端设备故障，沿线部分列车延误，全线各站点客流迅速增大，部分站点限流。为应对客流紧急增大，西安市公安局地铁分局紧急出动，疏散人员，确保了站内安全稳定。

上午7时许，地铁分局面对突发状况，在紧急加派警力的同时，迅速提升应急等级，分局民警、辅警立即在客流量增大的小寨站、钟楼站、北大街站及行政中心站开展工作，疏导人流、维护秩序，收集、汇总并立即上报现场信息。

随后，按照指示，市局指挥中心立即启动地铁"上下联动"机制，市局特警支队及属地6个分局支援警力迅速赶到现场，协助地铁分局及时疏散站内乘客乘坐其他交通工具，共同确保地铁安全平稳运行。

同时，针对今晚可能出现的大客流情况，地铁分局将继续按照既定预案安排，持续增派警力到各个站点维护地铁运行安全。

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