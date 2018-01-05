西安经开区出动2000余环卫街头除雪 清运积雪上千吨

经开区环卫工人在街面除雪。

城管执法局动员工作人员清扫单位门口积雪。

西部网讯（记者 李媛）记者从西安市经开区管委会了解到，连日的降雪给西安市民出行造成了影响。为保障辖区市民出行，从4日凌晨开始，经开区组织2000余环卫工人上街除雪，在市政、环卫、城管、交警等各方的配合下，共组织清运积雪1500吨，保障辖区市民的通行安全。

迅速启动雨雪恶劣天气应急预案 组织2000余环卫工除雪

首场降雪后，经开区党工委、管委会组织市容、市政、城管、交警等相关部门和各园区办，按照职能分工，加大人力机械投入，全力做好积雪清理和交通疏导工作，保障电力、热力、自来水等正常供给，维护良好生产生活秩序。

从4日凌晨开始，经开区组织环卫人员加班加点开展除雪工作，以凤城八路、未央路、文景路等主干道向次干道辐射模式开展清雪工作。目前，经开区共出动环卫人员2000余人，撒播融雪剂200余吨，基本实现了未央路、文景路、明光路等主干道无积雪、无结冰。同时，每天安排400名城管执法队员上街，动员区内3000余户企业、物业公司及商铺做好“三包”区域积雪清除工作。据了解，经开区安排各类车辆300余台次，对主干道积雪进行及时清运，严禁将含有融雪剂的积雪堆至树坑和绿化带中。目前，共组织清运积雪1500吨。

180名警力上街 加大高峰期疏导力度

1月3日以来，公安经开分局增派民警和联防队员，针对性地采取“多中队步巡+重点路段不间断车巡”工作模式，重点强化雨雪天气下的巡逻防控工作力度，对出行群众、事故车辆及时予以帮助，维护社会面稳定。同时，交警经开大队每天安排180名警力上街，最大限度将警力投放一线，加大早、晚高峰时间执勤疏导力度，对主干道和车流较大的易堵路段增派警力疏导，确保了雨雪条件下交通通畅无阻。

编辑： 李媛