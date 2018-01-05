陕西中南部将迎新一轮降雪 省民政厅紧急下发通知

西部网讯（记者 李媛）连日来，雨雪天气造成全省气温骤降，对人民的生产生活造成一定影响。根据预报，我省中南部还将迎来新一轮强降雪。记者今天（1月5日）从陕西省民政厅获悉，省民政厅紧急向各市区转发《陕西省人民政府办公厅关于做好暴雪灾害防御工作的通知》的通知。要求各地市要及时上报灾情，重点关注建档立卡贫困户、特困人员等，确保受灾群众安全温暖过冬。

据了解，该通知目前已下发各设区市、杨凌示范区、西咸新区，韩城市，神木市，府谷县民政局（社会事业局、人社民政局）。通知要求，近期，我省中南部地区将出现暴雪天气，根据省政府办公厅通知要求，结合民政工作实际，就做好灾害防御工作提出要求：

一是要加强救灾应急值守，确保信息畅通，一旦发生灾情，按照有关要求及时上报；

二是要妥善安排受灾群众生活，特别是对受灾的特困人员、低保对象、建档立卡贫困户、生活无着流浪乞讨人员及因灾倒房尚未完成重建任务的困难群众，加大救助力度，落实各项救助措施；

三是要加强养老机构雪天安全管理，采取切实可行措施，确保入住老人安全，同时，做好取暖保暖工作，严防火灾、煤气中毒等事故发生；

四是要落实主体责任，加快冬春救助资金拨付，特别是安排好偏远山区和交通不便地区的救助资金发放，做到落实到户、不漏一人，确保受灾困难群众安全温暖过冬。

编辑： 李媛