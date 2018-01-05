西北大学成立丝绸之路考古中心 逐步向国际一流看齐

1月5日，“西北大学丝绸之路考古中心”正式揭牌。（摄影：马骞）

1月5日，“西北大学丝绸之路考古中心”正式揭牌。（摄影：马骞）

西部网讯（记者 彭芬）在刚刚揭晓的全国高校第四轮学科评估中，西北大学考古学科进入A+学科，与北京大学考古学科并列全国第一，丝绸之路考古取得的成果尤为亮眼。今天（1月5日），“西北大学丝绸之路考古中心”正式揭牌。

丝路考古起源上世纪30年代 取得丰硕成果

西北大学从上世纪30年代就启动了对丝绸之路沿线的考古工作。1956年设立考古学科，取得了丰硕科研成果。

由王建新教授所率领的研究团队自2000年起在丝绸之路国家和地区开展考古研究。2016年6月下旬，习近平总书记在乌兹别克斯坦媒体发表署名文章，指出中国西北大学等单位积极同乌方开展联合考古和古迹修复工作，为恢复丝绸之路历史风貌做出了重要努力。习总书记在乌访问期间，还专程会见了王建新教授和西北大学考古队员。

打造高水平考古队伍 建设国际一流研究机构

“考古连着过去，也为现在和未来服务。我一直梦想着把丝路考古搞起来。”揭牌仪式上，受聘为中心主任的王建新介绍了中心成立后在考古发掘、成果展出、信息编译、人才培养等方面的具体工作设想。

他表示，中心将在丝绸之路国家和地区持续开展考古和历史文化遗产研究，打造一支能长期开展考古工作的高水平学术队伍，积极承担和开展国际合作研究项目，完成和发表一批有国际影响的学术成果，逐步建设成为在丝绸之路考古研究领域具有国际一流水平的学术研究机构。

编辑： 肖昌希