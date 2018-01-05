受降雪天气影响，宝鸡多趟旅客列车晚点或停运。
西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）记者从铁路部门了解到，受降雪天气影响，1月5日，途径宝鸡的多趟旅客列车不同程度晚点，部分旅客列车停运，西宝间多趟动车临时停运。
记者从宝鸡火车站了解到，受降雪天气影响，1月5日，途径宝鸡火车站前往乌鲁木齐、兰州、伊宁、成都等方向的多趟列车不同程度晚点，有的列车晚点了10个小时。另外，1月6日，深圳发往乌鲁木齐途经宝鸡的Z231、北京开往成都途径宝鸡的K1363次旅客列车停运；1月8日，乌鲁木齐发往深圳途径宝鸡的Z232、深圳发往兰州途径宝鸡的K131次旅客列车停运。
同时，西安北至宝鸡南间D6801次、D6802次、D6809次、D6812次、D6805次、D6808次、D6811次、D6814次、D6810次、D6826次，大荔至宝鸡南间D6807次，延安至宝鸡南D5087次列车临时停运。
铁路部门提醒，购买了以上停运车次车票的旅客，可在30日内（含当日）持车票办理退票，退票时不收取退票费。通过网络购票未换取纸质车票的旅客，可在12306网站办理退票；已换取纸质车票的旅客，可到任意车站退票窗口办理退票。
同时，由于降雪导致列车限速，目前西安北车站管内部分动车组列车存在不同程度晚点。铁路部门提醒，由于今日晚点、停运列车较多，最新列车动态和信息请注意车站广播和公告及铁路部门官方微博，或拨打12306客服电话进行咨询。
编辑： 肖昌希
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