宝鸡破获一起非法运输毒品案 缴获毒品海洛因100克
时间：2018-01-05 16:45:45
来源：西部网-陕西新闻网
作者：鲁鹏飞
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宝鸡破获一起非法运输毒品案 缴获毒品海洛因100克
近日，宝鸡市公安局高新分局刑侦大队破获一起非法运输毒品案，抓获犯罪嫌疑人2名，缴获毒品海洛因100克。
宝鸡民警当场缴获毒品海洛因。
西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）近日，宝鸡市公安局高新分局刑侦大队破获一起非法运输毒品案，抓获犯罪嫌疑人2名，缴获毒品海洛因100克。
记者了解到，2018年元旦刚过，宝鸡公安局高新分局刑侦大队民警在工作中得到一条重要线索：宝鸡男子田某几年前因贩毒被判刑，近期出狱后无固定工作，但却出手阔绰。民警调查发现，该男子与多名吸毒人员关系密切。
经过秘密侦查，办案民警获悉，一名西安男子将于1月3日来宝鸡与其交易毒品海洛因。1月3日下午16时许，民警在宝鸡虢镇高速公路收费站附近将贩卖毒品海洛因的犯罪嫌疑人田某某和田某当场抓获，并从田某某身上查获毒品海洛因100克。
目前，涉案人员已被依法刑事拘留，案件还在进一步侦办之中。
编辑：
肖昌希
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旅游最近，一位驴友在网上吐槽和家人去黑龙江雪乡旅游的经历：提前半个月订了两晚房间，因当地人气火爆，店主嫌房间卖便宜了。01-05
旅游冬天的呼伦贝尔，有着被白雪包裹着冷极一样的肃寂，更有着那达慕赛场上烈火一般飞升的热情。01-05
旅游在1日午后温暖的阳光下，来自全国各地的游客相聚新疆喀纳斯景区禾木村，用泼雪庆祝的方式迎接新年的到来。01-04
旅游冬季里，依山傍水的云南省曲靖市麒麟区金麟湾爱情小镇呈现出各种迷人的色彩，吸引人们前来休闲观光度假。01-04
旅游林周县是著名的黑颈鹤越冬地，每年10月中旬开始，有大批黑颈鹤迁徙到此。据介绍，2017年12月，林周县黑颈鹤数量稳定在1700只左右。01-04
旅游澳门新修订的《预防及控制吸烟制度》1月1日起正式生效。新版控烟法大幅扩大了公共场所的禁烟范围。01-04
旅游对西安机场空港大酒店而言，2017年最好的总结，莫过于获得陕西省财政厅颁发的“2018-2019年陕西省党政机关会议定点场所”殊荣。01-03
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美食你以为红薯只能蒸着吃，或者烤着吃，那你就太“少见识”了。红薯有好多种做法吗，光这七种家常做法就让你食欲大增。01-04
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美食香气扑鼻的红烧肉是吃货的不二之选，也是下饭的不二之选，肥而不腻，一口接一口。诱人的红烧肉，想要烧得好，糖色调味收汁都很重要。01-04
美食黄腊丁也被称作嘎牙、黄鸭叫，其价格便宜、肉质细嫩，是人们非常喜爱的江鲜品种之一。如何烹调才能使其肉质“嫩得让人尖叫”？01-03
美食小米很养胃，隔三差五给宝宝熬个小米粥也不错，可以加点青菜碎或者胡萝卜碎，还可以加坚果，营养更加丰富了。01-03
美食家里没有了面包，剩馒头就大显神功了。香蕉馒头夹，有蛋、有水果、配上米糊，简单美味，营养。01-03
美食主料：牛肉50g，胡萝卜50g，青椒50g，米饭300g。6.倒入米饭，用勺子背轻轻压散，小火翻炒均匀后关火，盖上锅盖焖。01-03
健康大家都知道身体虚的女人可以吃红枣滋补，红枣也有很高的营养价值。但物极必反，任何事都有一个限度。01-05
健康臀部越来越肥，大腿越来越粗——这是很多办公族特别是女白领的烦恼。01-05
健康有的忙碌的上班族来不及吃早点，就吃点饼干零食充饥。不过，对于早晨处于半脱水状态的人来说。01-05
健康睡觉前发怒，使人的心跳频率加快，呼吸变得急促，以致短时间难以进入睡眠状态。01-05
健康一日之计在于晨。“每天起床后，我从来不会不吃早餐，而且还养成了吃营养早餐的习惯。”01-04
健康根据监测结果，全国报告的流感暴发疫情起数显著高于往年同期，其中多数为B型流感导致。01-04
健康提取出来的某种维生素或保健成分，并不能实现吃天然食物、吃健康饮食所能带来的长期好处。01-04
健康随着生活水平的提高，健康成为我们最关注的话题。什么才是健康的食品？生活中如何预防身体的疾病？01-04
健康中国有一句古话：留得青山在，不怕没柴烧。讲的就是关心自己的健康，养成终生保健意识。01-03
健康很多身体偏胖和尿酸偏高的朋友怀有忧虑，比如内脏、牛羊肉、鱼类、各种海鲜河鲜。01-03
健康当今社会“人未老、头先白”的现象很多，究其原因，膳食医生认为多为熬夜、眠少，饮食失衡所致。01-03
健康在上午9:30之前吃早餐，能够避免肥胖和糖尿病。研究结果发表在《Diabetes Care》杂志上。01-03
教育据媒体报道，这几天北美地区各大高校开始陆续放假了，但好多学生的假期在无休止的游戏中度过。01-05
教育2017年度十大流行语、十大新词语、十大网络用语是国家语言资源监测与研究中心基于大数据语料库，利用语言信息处理技术筛取、评选出来的。01-05
教育中国教育学会的数据显示，2016年我国中小学课外辅导行业市场规模超过8000亿元，参加学生规模超过1.37亿人次。01-05
教育近年来，由于受考研人数和社会高学历需求的影响，考研培训班的火爆程度几乎能和中小学生的各类补习班相提并论。01-05
教育作为求职者而言，有理想是好事，至少证明自己有矢志奋斗的信心和决心，但理想归理想，理想和现实之间终究是有距离的。01-04
教育在云计算、大数据、物联网、互联网、智能识别、知识管理等新技术新理念快速发展和经济社会需求的双重驱动下，信息技术疾步迈入智能化阶段。01-04
教育1月2日，教职工与学生参加厨艺比赛，师生同台竞技，烹制各自家乡的特色菜，品味美食的同时感受中华烹饪文化魅力。01-04
教育《指导标准》的框架与《义务教育课程标准（2011年版）》相对应，实质是将学生的课程目标，转换为教师的教学能力标准。01-04
教育智慧课堂走进农民工子弟学校——长沙市雨花区井圭路小学，让城乡孩子同享优质教育资源。01-03
教育五年级学生鲍政桥在作文《我的好爸爸》里，用400多字的篇幅，反思了自己爱玩游戏的坏习惯，同时讲述了爸爸对自己的爱。01-03
教育学校通过对有需要的学困生、待优生进行针对性辅导，对家长不能按时接管的学生提供放学后的免费“看护服务”。01-03
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数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
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数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产卧室的设计仍然十分简单，只有床头的一面墙刷上了淡淡的棕色，两幅装饰画进行了简单的装饰。01-05
房产能拥有一套复式公寓是许多家庭梦寐以求的事情，Lindland一家四口终于定居在纽约布鲁克林，实现了他们的梦想。01-04
房产艺术漆墙面与水泥色地砖的简约基础，搭配小美风的家具陈设品，整体空间通透舒适。01-03
房产剪裁多余墙纸时使用的刀口要锋利，以免毛边，剪裁之后用海绵沾水将残留在墙纸表面的胶液完全擦干净，以免墙纸变黄。01-02
房产原木和灰色的主线搭配中加入了一只淡黄色抱枕点缀，既不破坏整体的恬淡舒适，又能使空间显得更加有活力。01-01
房产客厅软装设计中，平整的天花板上贴着金黄色的金属箔，使墙上的釉料看上去更加丰富，同时也使整个房间看起来精致，温尔文雅。01-01
房产用中式的风格营造屋宇的明亮，生活的格调，低调、开阔而内敛的特质让人心生静谧，凝重中恬静安然，让人为中国风所倾倒。12-29
房产简约惊喜的设计在平滑的肌理中，彰显城市的时尚灰黑色系的石材和磁砖，让空间有更多的沉淀感，呈现成熟男人居室的魅力。12-28
房产绿意美景衬托对称的家私大器，与客交流的空间，舍弃视听娱乐的干扰，得以心共叙、以茶会友的诚心之乐。12-27
房产现代家装风格里面，美式风格的地位越来越高，很多人都喜欢美式风那种看似随性，但却精致的家装。12-26
房产简约的规划其实是最为经典实用的方式，高效率的陈列更加节省空间，一扇暖窗透进和煦阳光，一张地毯塑造柔软空间。12-25
房产素净的颜色让低矮的阁楼看起来扩容不少，墙面的搁架用来收纳，在无法利用的小空间里放上装饰品。12-24
汽车该车的设计再次展现了汽车制造商如何将轿跑轿车的斜背式设计，与四门轿车的便捷实用融为一体，为轿车平添时尚与运动感。01-05
汽车有意思的是，不同于普通的SUV，领克02是一款跨界车型，其炫酷的外形以及10万元起的价格，吸引了不少年轻消费者群体的目光。01-05
汽车近日更是有传闻称，奥迪还将推出该车的纯电动版Q2 L E-Tron(名称尚未证实)，同样仅面向中国市场销售。01-04
汽车标致雪铁龙旗下的佛吉亚零部件企业将介绍自动驾驶汽车概念内饰，中国初创公司拜腾(Byton)将推出其首款纯电动跨界车。01-04
汽车人们注意到，无论发展路径、产品结构，还是市场规模，都与另一个三四线品牌——英菲尼迪极为相似。01-04
汽车Stelvio是阿尔法 罗密欧的典范，其特征可转移到一款更大的车型。01-03
汽车有业内人士预测，如果仅凭一腔热情和巨额融资，“新造车势力”就想成为汽车行业的颠覆者，显然只会是“南柯一梦”。01-03
汽车丰田、马自达和大型汽车零配件制造商电装公司则于２０１７年９月宣布，就合作研发电动汽车相关技术签署合同，并决定为此成立一家新公司。01-02
汽车2019年，沃尔沃将发布一款基于CMA生产平台打造的纯电动汽车，该车将在中国生产，电池组容量为100KWh，续航里程至少为402千米。01-02
汽车当前，在机动车安全技术检验（即俗称的“年检”）时，没有对车辆是否配备反光背心的检验项目和要求。01-02
汽车日前有海外媒体报道称，沃尔沃新一代V40将会衍生纯电动版车型，并且其将搭载两种容量的电池组，从而区别出高低配车型。12-31
汽车自2017年12月27日起，召回2004年4月15日至2012年8月29日期间生产的部分进口2005-2012年款Jeep牧马人和克莱斯勒300C系列汽车。12-31