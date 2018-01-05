宝鸡破获一起非法运输毒品案 缴获毒品海洛因100克

宝鸡民警当场缴获毒品海洛因。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）近日，宝鸡市公安局高新分局刑侦大队破获一起非法运输毒品案，抓获犯罪嫌疑人2名，缴获毒品海洛因100克。

记者了解到，2018年元旦刚过，宝鸡公安局高新分局刑侦大队民警在工作中得到一条重要线索：宝鸡男子田某几年前因贩毒被判刑，近期出狱后无固定工作，但却出手阔绰。民警调查发现，该男子与多名吸毒人员关系密切。

经过秘密侦查，办案民警获悉，一名西安男子将于1月3日来宝鸡与其交易毒品海洛因。1月3日下午16时许，民警在宝鸡虢镇高速公路收费站附近将贩卖毒品海洛因的犯罪嫌疑人田某某和田某当场抓获，并从田某某身上查获毒品海洛因100克。

目前，涉案人员已被依法刑事拘留，案件还在进一步侦办之中。

编辑： 肖昌希