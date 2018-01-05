雪天上下班路滑摔伤治疗费能报销吗？西安人社：能

西部网讯（记者 鄢山宇）近日，西安普降大雪，路面湿滑，为行人出行带来困扰。据统计，从4日上午8时到今天中午12时，西安市红会医院有约160多人是因路滑摔伤，占到急诊接诊人数的44%。那么，雪天摔倒治疗费用可以报销吗？记者从西安市人社局了解到，上下班交通事故、因工外出意外或事故属工伤，门诊和住院均可按规定报销。上下班途中因个人原因摔倒的，不属工伤，但住院治疗费用也可通过医保报销。

上下班交通事故或因工外出意外或事故 可被认定为工伤

记者了解到，根据《工伤保险条例》第14条第6款规定，在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的，可被认定为工伤。因此，如遇因雪天造成的交通事故伤害且本人承担非主要责任的，按交通责任事故认定，可被认定为工伤，治疗费用通过工伤保险基金支付，并领取其他相关工伤待遇。

根据《工伤保险条例》第14条第5款规定：因工外出期间，由于工作原因受到伤害，可被认定为工伤。因此，因工外出期间，因雪天路滑造成的事故或意外伤害，也可被认定为工伤，治疗费用通过工伤保险基金支付，且可以领取工伤保险相关待遇。如果用人单位没有为员工参加工伤保险的话，上述相关费用均由单位承担。

西安市人社局提醒市民，属于上述工伤认定范畴的，受伤后请第一时间就近治疗，个人先行垫付费用；待病情稳定后，请转入西安市工伤保险定点医疗机构继续治疗，工伤认定后可挂账治疗。受伤之日起30日内，向参保地的同级人社行政部门提出工伤认定申请（各级工伤认定行政部门联系方式可登陆西安市人社局门户网站查询），待工伤确认后，即可领取相关工伤待遇。

个人原因摔倒受伤不属于工伤认定 但医保可报销

如果因为个人原因滑倒摔伤，治疗费用也可以报销吗？

“在上下班途中，因个人原因摔倒受伤的，不属于工伤认定范畴。”据西安人社局工作人员介绍，因雪天滑倒摔伤，但没有被认定为工伤的，在无第三方责任时，住院治疗费用由西安市医疗保险基金按规定予以支付，在西安市定点医疗机构直接挂账结算即可。

编辑： 钟莹