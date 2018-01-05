西安市政急补150吨融雪剂 应对下一轮降雪天气

西安市政工作人员在补充道路旁的融雪剂。

市政工作人员在南二环上清除积雪。

西部网讯（记者 陈嘉伟）1月3日的一场大雪让西安市的人行天桥、立交桥，以及二环、三环等城市主干道出现了不同程度积雪，给市民出行带来了诸多不便。为了保障道路畅通，西安市市政干部职工连夜出动清除积雪，补充融雪剂。

1月4日下午17时30分，在西安市气象台发布道路结冰黄色预警信号后，西安市政部门再次动员部署，加强值守，持续开展立交桥、下穿通道、人行天桥桥面、上下坡道等市政设施积雪结冰清除作业，全力保障市政设施正常运转。

4日晚21时至5日凌晨4时，西安市政干部职工持续奋战，共出动融雪车辆1520辆次，平地机14台次，消雪铲车25台次，出动1620人次，对二环路、三环路上的立交桥、高架桥积雪结冰持续清理作业，有效保障了桥梁设施的正常通行。

针对城市快速路交通快和融雪慢的特点，西安市政部门组织人员对11.8公里快速干道进行了双向四车道的积雪清除。截至5日下午3点，共出动平地机6台，工程车辆50余辆次，人员300余人次。清除冰雪道路10万平米，抛洒融雪剂50吨，保证了快速干道的安全通行。

据西安市气象台预报，1月6日、7日西安市又将迎来一轮降雪天气。为了防患于未然，西安市政部门紧急调拨150吨融雪剂，对放置在立交桥坡道上的270处应急融雪剂箱进行补充。

同时，将加强同气象部门的会商、研判，加强巡查，一旦发现桥梁设施出现积雪结冰情况，快速行动、及时处置，全力保障市政设施正常运转，保障市民安全出行。

编辑： 陈嘉伟