陕西整治危化品和物流行业 收缴危化品400余吨

西部网讯（记者 赵昊）自2017年7月下旬，陕西省开展易制爆危险化学品和寄递物流专项整治以来，截止今年1月初，全省已查处破获易制爆危险化学品违法犯罪案件393起，寄递物流违法犯罪案件462起。

专项行动开展以来，陕西各市、各部门积极排查安全隐患，认真整改问题，严打各类易制爆危化品和寄递物流业违法犯罪行为，加强行业治安管控和安全检查，不但排查出一大批安全隐患，整改了一大批存在的问题，而且查处和破获了一大批涉爆涉危和寄递物流渠道违法犯罪案件，有力维护了全省社会治安秩序和行业安全管理。

在易制爆危险化学品整治方面，全省共查处破获违法犯罪案件总计393起，处理违规、违法犯罪人员469人，整改安全隐患1567处，收缴违法违规易制爆危险化学品4百余吨，烟花爆竹2万余箱。

在寄递物流业整治方面，查处破获违法犯罪案件462起，处理违规、违法犯罪人员418人，排查寄递物流企业1.3万余次，教育培训从业人员近29万人次，通过寄递物流渠道收缴各类违禁物品2万余件、毒品77件。

下一步，陕西还将根据各地易制爆危险化学品和寄递物流行业发展的实际情况，不断完善行业安全管控制度建设，探索和创新管控机制，建立健全部门间协作的长效机制，实现全省易制爆危险化学品和寄递物流行业安全监督管理和健康有序发展。

编辑： 沈晓芳