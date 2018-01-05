撒布融雪剂近百吨 西汉高速各方联动除雪保畅

铲雪车昼夜开动。
西部网讯（记者 赵昊 通讯员 赵小锋）随着全省范围内的大面积降雪，通往陕南的重要交通线路西汉高速同样面临大雪覆盖的影响，为保证车辆安全有序通行，雪后西汉高速各工种工作人员多方联动进行除雪保畅，共出动除雪车42台次，除雪人员334人次，撒布融雪剂99.6吨。
提前预警 西汉高速各路段备战除雪
2018年元旦前夕，西汉分公司接到气象部门的降雪预警，并就应对积雪情况提前安排部署，细化应急预案。
据了解，按照部署，西汉高速监控室对所辖路段雪情进行全面监控，路政、养护、交警联勤联动，随时共享路况信息。同时，根据雪情随时准备远端分流，管理所联合沿线村镇等多方力量建立应急小分队，并提前在纸坊、朱雀、皇冠及各停车区等多点位储备融雪剂、铁锹、推雪板等除雪物资。
此外，在隧道出入口、桥梁桥面两侧、弯道、阴坡路段及匝道等重点点位进行融雪剂撒布，不间断布置人工及时清理桥面和隧道口的残雪，全面预防和消除结冰所带来的安全隐患。各收费站、停车区根据天气及道路情况延伸服务内容，在醒目位置摆放冰雪天气提示牌，提供开水、药品、维修工具等。
编辑：
娱乐由濮存昕导演并主演的“听见美·濮哥读美文朗诵会”将于1月31日在北京保利剧院首演并开启全国巡演序幕。01-05
娱乐有媒体曝出陈学冬与神秘女子单独看电影、工作后直奔女方一夜未出的照片。01-05
娱乐首期节目已经录制，多组彩排照相继曝光，汪峰、Jessie J、张韶涵、李圣杰、李晓东、周延GAI、张天七位唱将悉数现身，拉开首场竞演序幕。01-05
娱乐乔纳斯等一线好莱坞群星联袂主演的动作冒险巨制《勇敢者游戏：决战丛林》在京举办了盛大中国区发布会和首映礼。01-05
娱乐照片中，除了有郭富城和工作人员之外，娇妻方媛也现身，小鸟依人般坐在老公旁边，而且每个人手中都拿着一个红包，疑似是郭Boss给大家发的新年红包。01-05
娱乐脸色苍白憔悴的她，在工作人员的保护下，全程并未多谈心情，仅小声说了一句“对不起”，便搭车离去。01-05
娱乐近日，由国家新闻出版广电总局电影局、电影频道策划制作的《光荣与梦想—我们的新时代》公益短片项目举办启动仪式。01-04
娱乐从目前已经公布的信息看，本季《歌手》除了视觉呈现上的新意，节目竞演赛制也有明显升级。01-04
娱乐叶一茜田亮夫妻现身机场，叶一茜贝雷帽配焦糖大衣气场飙升。01-04
娱乐2018年1月2日讯，广州，近日，林志玲现身机场。01-04
娱乐剧中关于司马懿的爱情故事以及与曹氏父子、诸葛亮等人关系的展现，戏说痕迹较重，也引来一些“正史党”的不满。01-04
娱乐实力派演员任重凭借在热播剧《那年花开月正圆》中成功塑造古板呆萌的“赵白石”一角，喜获“年度表现力剧星”荣誉称号。01-03