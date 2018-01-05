撒布融雪剂近百吨 西汉高速各方联动除雪保畅

铲雪车昼夜开动。

西部网讯（记者 赵昊 通讯员 赵小锋）随着全省范围内的大面积降雪，通往陕南的重要交通线路西汉高速同样面临大雪覆盖的影响，为保证车辆安全有序通行，雪后西汉高速各工种工作人员多方联动进行除雪保畅，共出动除雪车42台次，除雪人员334人次，撒布融雪剂99.6吨。

提前预警 西汉高速各路段备战除雪

2018年元旦前夕，西汉分公司接到气象部门的降雪预警，并就应对积雪情况提前安排部署，细化应急预案。

据了解，按照部署，西汉高速监控室对所辖路段雪情进行全面监控，路政、养护、交警联勤联动，随时共享路况信息。同时，根据雪情随时准备远端分流，管理所联合沿线村镇等多方力量建立应急小分队，并提前在纸坊、朱雀、皇冠及各停车区等多点位储备融雪剂、铁锹、推雪板等除雪物资。

此外，在隧道出入口、桥梁桥面两侧、弯道、阴坡路段及匝道等重点点位进行融雪剂撒布，不间断布置人工及时清理桥面和隧道口的残雪，全面预防和消除结冰所带来的安全隐患。各收费站、停车区根据天气及道路情况延伸服务内容，在醒目位置摆放冰雪天气提示牌，提供开水、药品、维修工具等。

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